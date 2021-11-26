Горняк22: Кривые гримасы: глава минздрава Алтая поспорил с депутатами о вакцине и смертях

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов Фото: Анна Меньшикова

Дмитрий Попов возмутился, что антипрививочники не несут ответственности за свои слова против вакцинации от коронавируса

Глава минздрава Алтая Дмитрий Попов резко ответил депутату Алтайского законодательного собрания (АКЗС) от фракции КПРФ Людмиле Клюшниковой, которая усомнилась в пользе вакцинации против ковид. Дискуссия завязалась 25 ноября во время правительственного часа, где министр здравоохранения края отвечал на вопросы парламентариев.

За два часа встречи Попов рассказал, стоит ли ждать пятую волну пандемии в регионе, чего не хватает обществу и «прошелся» по основным болям медицины на Алтае.

«Общество до сих пор не созрело»

После основного доклада депутаты задали Дмитрию Попову вопросы, которые в большей части касались ситуации с ковидом.

Так депутат от КПРФ Людмила Клюшникова, заявила, что от инфекции умирает много людей, как «вакцинированных, так и без прививки».

«Почему умирают вакцинированные? Почему людей не обследуют до вакцинации? Почему не проверяют на антитела и почему нельзя сделать экспресс-тест? Это будет гораздо дешевле, чем потеря человеческой жизни. У нас какая-то погоня за смертностью идет», – выступила Клюшникова, чем явно разозлила министра.

Людмила Клюшникова Фото: Виталий Барабаш

Попов в непривычно жесткой для него форме ответил собеседнице, что подобные заявления «необходимо на чем-то базировать».

«Я со своей стороны могу вам составить пофамильные списки, а что можете предоставить вы? С данной аргументацией я не соглашусь. Да, есть заболевшие среди вакцинированных, и умершие. Мы эту статистику не скрываем. Только их число никак не сопоставимо с теми, кому в голову вложили, что не надо вакцинироваться. И это наша общая с вами ответственность перед этими людьми», – парировал Попов.

Он также ответил Клюшниковой, что очень печально видеть в реанимации умирающих людей, подавляющее большинство их которых непривиты.

«Мы как общество до сих пор не созрели, чтобы нести ответственность за собственные деяния. Врач каждый день несет ответственность, приходя к больному. А люди, которые высказываются публично, не несут ответственности за пациента, который завтра окажется в реанимации», – заявил министр здравоохранения.

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«Пора перестать писать скорбную страницу»

Единоросс Григорий Бахтин спросил главу минздрава, почему на Алтае такое большое количество заболевших, и почему статистика по зараженным растет, несмотря на то, что все больше людей прививаются от ковида.

Дмитрий Попов ответил, что прирост по смертям в регионе в 2021 году составил более 6 тыс. человек относительно 2020 года. И в первую очередь это обуславливается ковидом.

«Пандемия охватила всю планету. Вирус постоянно проникает в популяцию. Он отвоевывает новые пространства, становится злей. Мы учимся его лечить, но без достаточной иммунной прослойки вирус имеет возможность мутировать и приобретать новые характеристики. Так укоротилось время между развитием состояния от КТ-1 до КТ-4 у пациентов», – рассказал Попов.

Он объяснил, что иммунитет от коронавируса надо приобрести в короткое время. И есть только два способа это сделать: переболеть или вакцинироваться.

«Если переболеть, то вы сами видите, какие результаты. Чтобы перестать писать скорбную страницу на Алтае, надо принять решение и вакцинироваться. Заболеваемость, увы, высокая. И увы, при таких результатах однозначно можно ждать пятой волны и. И еще неизвестно с какими результатами, поскольку, повторюсь, данный вирус постоянно мутирует», – рассказал Дмитрий Попов.

Отдельный госпиталь не спасет

Глава фракции ЛДПР Владимир Семенов еще раз поднял вопрос необходимости строительства ковидного госпиталя. Он поинтересовался, не является ли отказ от строительства отдельного учреждения в регионе ошибкой. Также Семенов попросил уточнить: если смотреть статистику по Алтаю, то, соотнося количество умерших с количеством заболевших, кажется, что в регионе все очень плохо.

Попов начал с того, что на модернизацию инфекционной службы региона необходимо порядка 8 млрд рублей. Для этого разработана программа и направлена в федеральный центр. В том числе туда входит строительство инфекционной больницы для взрослых в Барнауле.

«Количество больных сегодня почти 4 тыс. человек. Моногоспиталь организовать по федеральному примеру – это 150 коек и плюс 15 реанимационных мест. У нас почти 300 человек в реанимации. Решает ли строительство одного госпиталя в регионе этот вопрос? На мой взгляд, не решает», – объяснил Попов.

Что касается варианта приспособить под ковидный госпиталь торговый центр, то это не тоже лучший способ.

«Чтобы организовать в ТЦ новый госпиталь, потребуется почти столько же денег, что и на строительство нового. Мы на 6 тыс. койках организовали необходимую помощь. За прошлый год за счет всех источников мы модернизировали половину реанимационных мест по всему краю», – ответил министр.

«Посуда-центр» Фото: Олег Укладов

В отношении статистики, которая вызвала сомнения у Семенова, Попов уточнил, что он использует данные федерального регистра, который ежесуточно отправляется в Минздрав РФ.

«Исходя из этой статистики Минздрав формирует показатели госпитальной летальности. По России средний ее показатель 3%, по Алтайскому краю – 2,4%. Ровно также и по смертности. Эти данные федерального Минздрава. Не мной придуманные. Официальные данные мы готовы предоставить», – парировал Попов.

Глава минздрава региона напомнил депутатам, что 25% от всего коечного фонда региона отдано под ковидные госпитали.

Министр заявил, что досужие размышления, что, мол, «а давайте сделаем еще один госпиталь!», больше относятся к фантасмагории.

«Не видел ни одного госпиталя в мире, чтобы там было 6 тыс. коек для одной инфекции. Плюс туда необходимо привлекать медиков. А сегодня у нас с ковидом работают около 15 тыс. человек. И тяжелые пациенты, кто нуждаются в реанимационной помощи, есть не только в Барнауле», – объяснил министр.

Основные боли здравоохранения

Попов тезисно рассказал про общее положение дел в здравоохранении региона. Министр начал с темпов вакцинации. Ситуация с пандемией на Алтае, заявил глава профильного ведомства, сложная, а заболеваемость в крае выше среднероссийских показателей, что отражается на всей системе местного здравоохранения.

«Привито 40,3% всего населения и 51% — от взрослого населения. И в отношении иммунной прослойки Алтайском краю хвастаться нечем», – заявил министр.

Непростая вакцинация

Попов заявил, что организация иммунизации проходила в сложных условиях. Вакцина непростая. В крае еще не работали с препаратом, которые требует -18 градусов для транспортировки и хранения. На это потребовались отдельные силы и финансы.

«Понимая необходимость разведения потоков пациентов с инфекцией и желающих вакцинироваться, мы организовали по 2-3 пункта, а иногда и более в одной медорганизации. Выходили за пределы учреждений. Пробовали разные варианты – например, разворачивали пункты рядом с вокзалами», – напомнил Попов.

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Министр рассказал, что медорганизации края работали без выходных, и увеличили время работы с 8.00 до 20.00. Пиковые значения по вакцинации в крае пришлись на июнь – тогда прививались до 10-11 тыс. человек, а вот в августе, наоборот, количество желающих сделать прививку, обрушилось до минимальных показателей.

Следующий пик пришелся на сентябрь. Сегодня, говорит Попов, благодаря введению QR-кодов, в регионе вакцинируются до 13 тыс. человек. При этом в крае могут в сутки могут прививать до 15 тыс. человек.

«Перед нами стоит задача: привить порядка 1,5 млн человек населения для достижения иммунной прослойки в 80% взрослого населения. Мы вакцинировали более 800 тыс. человек. В процессе – еще 120 тыс. И 37 тыс. решили ревакцинироваться», – рассказал профильный министр.

Кислород

Сложной остается ситуация с поставками кислорода для ковидных госпиталей региона. Если до пандемии вся система здравоохранения потребляла не более 20 тонн в сутки, то сейчас в сутки уходит 52 тонны. В регионе производят только 6 тонн в сутки, и край всегда заказывал кислород в других субъектах России, отметил министр.

«Мы ни на одни сутки не падали по нормативной потребности. Хотя жили и сегодня живем, уважаемые депутаты, одними сутками. И здесь уровень принятия решения – это уровень губернатора. Виктор Томенко созванивался с главами других регионов и поставки кислорода гарантированно поступают в Алтайский край», – обратился Попов к парламентариям.

«Скорые»

Скорая помощь, рассказал Попов, несет колоссальные нагрузки: в сутки поступает более 3 тыс. вызовов по краю.

«При этом с июня 2021 года статистика заболевших коронавирусом не снижается значимо. А число инфарктов, инсультов, травм не уменьшилось. Это тот стресс-тест, который система здравоохранения региона ежесуточно несет на себе».

Санавиация

В крае прибегают к помощи санавиации в транспортировки тяжелых больных. Один пациент обходится до 1,2 млн рублей.

«Поэтому в каждой территории есть реанимации, три раза в сутки проходит мониторинг коечного фонда и наличие тяжелых пациентов», – доложил глава минздрава Алтая.

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Госзакупки

В край поступило более 340 млн рублей федеральных средств на обеспечение лекарств для больных с коронавирусом или схожей клиникой, и ожидается повторная поставка.

«Лекарства распределяются между медорганизациями, которые их предоставляют пациентам», – заявил министр.

И в этом вопросе есть сложности, с которыми приходится «постоянно сталкиваться»:

«Они многогранны. Это и вопрос ФЗ о госзакупках. Вопрос несостоявшихся торгов, начальной максимальной цены за препарат, который в течение года меняется значимо. Вопрос невхождения препаратов ни в федеральный, ни в региональный перечни. Все это влияет на сроки доставки препаратов до пациентов в положенные сроки», – перечислил проблемы министр.

Льготники

Еще один из сложнейших моментов – вопрос отказа большей части федеральных льготников от набора соцуслуг.

«Сегодня в регионе сохранилось 23%. А 77% забрали эту льготу из общего объема финансирования. При этом более 200 млн рублей мы направляем на компенсации федеральным льготникам, чтобы люди получили лекарства. Еще 300 млн – больные, страдающие орфанными заболеваниями. И все мы с вами слышим про спинально-мышечную атрофию и предоставление детям лекарства, которые только в 2019 году зарегистрировали в России», – говорит глава здравоохранения Алтая.

Он привел цифру: в месяц из федерального бюджета льготнику на лекарства предоставляется 933 рубля. Если говорить про тех, кто отказался от льгот, то получается, что из бюджета изъяли порядка 2 млрд рублей.

«Эти средства мы как раз недополучаем, чтобы обеспечивать льготников лекарствами», – резюмировал Попов.

Откуда взять врачей?

Министр признался, что один из самых сложных вопросов – это нехватка медиков. Дефицит врачей в регионе огромный. В отрасли работает 8 111 докторов, укомплектованность всего 67,8%. Среднего медперсонала в крае 21 081 человек, не хватает около 25% специалистов.

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«В течение нескольких последних лет мы не прирастаем. В 2020 году убыло 39 врачей относительно 2019 года. Данные за этот год увидим в начале 2022 года», – заявил министр.

Он признался, что меры, которые принимают в крае, не позволяют кардинально решить вопрос – только балансировать и «не усиливать отток».

«Это не позволяет нам думать о будущем. Требуются дополнительные решения», – рассказал Попов.

При этом, посетовал министр, есть вопросы «кривой гримасы статистики». Поскольку некоторые частные медорганизации, кто сегодня оказывает бесплатную медпомощь по программе государственных гарантий, сегодня не учитывается в статистике.

«А в этих учреждениях работает 600 врачей и почти 1 тыс. средних медицинских работников. Поэтому вопросы статистического учета необходимо исправлять на уровне федерации», – говорит глава профильного ведомства.

Еще один важнейший фактор для привлечения врачей в регион и удержания специалистов в алтайских больницах – зарплата медиков. На Алтае уровень заработной платы врачей и среднего медперсонала один из самых низких в Сибири.

«В пенсионном фонде нам предоставили данные, что большая часть работников уезжает в соседние регионы, часть – в западные регионы России. Должны быть отдельные преференции и доплаты молодым специалистам, которые бы позволили им укорениться», – рассказал министр.

В конце встречи Дмитрий Попов подчеркнул, что ковидная история внесла свои коррективы в реализацию нацпроекта «Здравоохранения», однако рисков по невыполнению обязательств по нему нет.

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