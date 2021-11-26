Горняк22: На Алтае судят сотрудницу опеки за гибель годовалого ребенка от рук матери

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Инспектор точно знала, что ребенку угрожает опасность, однако она ничего не сделала, чтобы забрать ребенка из «опасной» семьи

Инспектора по опеке и попечительству комитета по образованию администрации Бурлинского района судят за гибель годовалого ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры края. Ее обвиняют по статье «Халатность, повлекшая смерть малолетнего ребенка».

В ведомстве уточнили, что в июне 2021 года инспектор узнала о том, что местная жительница избила своего годовалого сына. Убедившись в том, что ребенку угрожает опасность, сотрудница не предприняла мер по изъятию ребенка из семьи, и вскоре он скончался.

Сейчас мать погибшего мальчика судят по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. По представлению прокурора пять сотрудников органов профилактики привлекли к дисциплинарной ответственности. Уголовное дело в отношении инспектора также ушло в суд.

Ранее сообщалось, что жителя Алейска приговорили к восьми годам колонии за покушение на убийство сына.

ТОЛК