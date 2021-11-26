Горняк22: В Алтайском крае прекратится строительство школ, детсадов и поликлиник

Проект детсада в Барнауле Фото: "Барнаулгражданпроект"

Бюджетное строительство в Алтайском крае в затяжном кризисе — удорожание материалов и система ценообразования делает убыточным возведение школ, детсадов, поликлиник и капремонт многоквартирных домов

Строительство новых объектов соцкультбыта в Алтайском крае не начнется в следующем году из-за проваленных тендеров. Причина в том, что контракты рассчитываются по старой методике без учета удорожания стройматериалов, поэтому изначально убыточны и неинтересны подрядчикам. Эти вопросы обсудили на экспертном совете «Менеджер года – 2021» по строительству, прошедшем в ИД «Алтапресс» 23 ноября.

Компенсируют не всё и не всем

Текущие стройки школ, детсадов, поликлиник, культурных и спортивных объектов, которые финансируются из бюджета, тоже на грани заморозки. Цены на материалы резко выросли еще зимой-весной этого года, и подрядчикам пришлось вкладывать свои оборотные средства. До сих пор они не добились от правительства компенсаций.

Хотя, как рассказал замглавы министерства строительства и ЖКХ Алтайского края Игорь Спивак, приказ Минстроя РФ, который позволит произвести перерасчет по уже выполненным работам с января текущего года, есть. Порядка 20 объектов идут на экспертизу по распоряжениям края, и лишь один – от города. Деньги можно будет получить лишь после данных процедур. Но это далеко не все стройки.

По словам гендиректора ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаиды Герасимович, тут есть еще две проблемы. Во-первых, в правительстве согласились пересчитать только затраты контрактов, которым больше года, в то время как 20% площадок не подходят под этот критерий. Сейчас готовы документы на отмену данного условия, после чего на компенсации смогут претендовать и эти подрядчики.

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Вторая проблема – перерасчет все равно не компенсирует фактическую стоимость строительных ресурсов, потому что правительство задействовало не все позиции, по которым увеличилась цена.

Главный инженер компании «Селф» Александр Жокин рассказал, как это осуществляется на практике (компания активно работает на госстройках региона). Вместо того, чтобы корректировать цену по фактически затраченной стоимости материалов (леса, металла, утеплителя, железобетона, кирпича), им пришлось повышать ее лишь по индексам, которые установили власти на третий квартал 2021-го. А это разница в пределах 1,13-1,25%. Но вместе с тем вырос индекс оплаты труда и других затрат.

«То есть провал в расходах на подорожавшие стройматериалы компенсируется другими накладными расходами. За счет этого госконтракты сегодня смогут выйти в ноль, а о маржинальности мы речи не ведем», – пояснил эксперт.

Грядут массовые сокращения

За 9 месяцев текущего года в рамках инвестиционной программы использовано лишь 52% лимита государственных капитальных вложений, рассказал председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин. Это значит, что бюджетные стройки провалены.

«Проблемы у подрядчиков серьезные. Они работали в убыток, «оборотку» всю загнали в эти объекты, и теперь думают, как избежать банкротства», – констатировал Мишустин.

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Страдают и многоквартирные дома, в которых затеяли капремонт. По данным Зинаиды Герасимович, в этом году не состоялось порядка 60% тендеров по выбору подрядчиков на эти работы. Здесь ситуация та же – из-за удорожания стройматериалов и неадекватной начальной цены таких госзаказов, желающих нет. У текущих объектов перерасчет провести можно, но тоже не у всех.

По прогнозам Мишустина, эти проблемы грозят массовым сокращением рабочих подрядных организаций. Многие из них уже хотят уйти на коммерческие объекты. Но, говорит эксперт, во-первых, здесь не всех смогут принять, а во-вторых, в сфере строительства соцкультбыта тогда вообще наступит коллапс. Он предлагает снова выходить на правительство и объяснять, что методика ценообразования не работает.

Производители материалов лукавят

«Вообще проблема ценообразования в стране назрела с 2018 года, когда федеральный центр перешел на другую систему оценки, где сметная стоимость не отвечала фактическим ценам на материалы. Поэтому госконтракты итак давно были невыгодными, но с 2019-го нам удалось доказать перерасчет цен и улучшить ситуацию. В этом году произошел резкий скачок стоимости стройматериалов. И пока нам удалось доказать, что рост составил 29%», – говорит Игорь Спивак.

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Он рассказал, что начальная стоимость контрактов рассчитывается на основе прайсов от производителей материалов и услуг. Центр ценообразования в крае проводит мониторинг стоимости по 400 позициями и направляет данные в федеральный центр. Но там их не применяют, пока не проверят документально. А когда начинают уточнять, выясняется совсем другая стоимость, условия и ассортимент товаров.

«Производители немного лукавят, чтобы где-то не «светить» доходы и обороты. То есть в федерацию поступает недостоверная информация. Нам надо было доказать, что произошел скачок по металлу, железобетону, кирпичу, а мы не смогли получить от производителей документально подтвержденные реальные цены», – объясняет чиновник абсурдность ситуации.

При этом в правительстве создана специальная информационная система, куда производители стройматериалов должны выгружать актуальные данные. И некоторые этим уже занимаются с 2019 года. В их числе Барнаульский завод железобетонных изделий №1 им. В. И. Мудрика. Его гендиректор Кирилл Овсянников поспорил с утверждением замминистра, что актуальную информацию нельзя получить.

На это Спивак возразил, что на рынке производителей стройматериалов в Алтайском крае работает четыре тысячи компаний, и далеко не все ответственно подходят к этой проблеме.

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