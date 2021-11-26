Горняк22: Умер сыгравший в «Гардемаринах» и «12 стульях» актер Владимир Кузнецов
Владимир Кузнецов Фото: кадр из фильма "Нам здесь жить"
Артист выступал и на театральной сцене: с 1973 по 1993 год он служил в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова
23 ноября умер актер театра и кино Владимир Кузнецов, сообщает портал «Кино-театр.ру».
Артисту было 65 лет. Причина смерти не разглашается.
Владимир Кузнецов играл в таких фильмах, как «Нам здесь жить», «Мертвые души», «Одиноким предоставляется общежитие». Самыми известными его картинами стали «12 стульев» и «Гардемарины, вперед!». Всего артист снялся в 42 лентах.
Ранее стало известно, что Михаил Зубов, актер из сериала «Воронины», умер от последствий коронавируса. Жена актера рассказала, что он почти две недели провел в реанимации. За свою карьеру он снялся в 12 лентах, среди которых фильм «Тренер», сериалы «Капкан для монстра», «Лихач».