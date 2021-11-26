Горняк22: Минимальные зарплаты в Алтайском крае в следующем году вырастут на 28%

Деньги. Зарплата Фото: Анна Меньшикова, Толк

В Алтайском крае в следующем году существенно вырастут зарплаты. Особенный рост ждет тех, кто получал меньше 22 тысяч рублей в месяц

В Алтайском крае правительство, работодатели и профсоюзы подписали соглашение об увеличении в 2022 году минимальной зарплаты на 28%, сообщает пресс-служба правительства края. Таким образом, этот показатель вырастет до 16 638 тысяч рублей.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пояснил, что с учетом повышающих коэффициентов, которые действуют в районах, эта сумма составит более 19 тысяч рублей.

Ранее президент РФ потребовал увеличить прожиточный минимум и МРОТ на 8,6%. При этом, по словам Томенко, традиционно в крае минимальные зарплаты превышают МРОТ на 20%.

Также, согласно документу, изменятся темпы роста зарплат в зависимости от ее уровня. Если средняя зарплата в 2021 году была меньше 22 тысяч рублей, то в следующем году она должна вырасти не менее чем на 20%. Если она сложилась в сегменте от 22 до 35 тысяч рублей, то на 10%. Если заработная плата больше, то работодатели должны индексировать ее в соответствии с уровнем инфляции.

Кроме того, в трехстороннее соглашение внесли меры поддержки сотрудников в период распространения коронавируса. Среди них – предоставление вакцинированным двух дополнительных выходных с сохранением заработной платы, а работников старше 60 лет будут переводить на четыре недели дистанционной работы.

Томенко напомнил, что в этом году на зарплаты бюджетников дополнительно выделили 2,2 млрд рублей.

Также документ вводит обязательства по внедрению профессиональных стандартов и повышению квалификации работников.

Документы подписали глава региона, координаторы сторон краевой трехсторонней комиссии, а также руководители краевых объединений.

Ранее сообщалось, что в 2022 году темп роста зарплат на коммерческих предприятиях Алтайского края должен будет составить от 110 до 120% в зависимости от средней оплаты труда в компании. Наиболее высокую динамику придется показывать тем, у кого этот показатель составляет ниже 22 тыс. рублей.

Прогнозируется, что в 2022 году средняя оплата труда у работников указных категорий вырастет до 31,8 тыс. рублей (в 2021 году ожидается, что составит 27 443 рубля).

МРОТ для бюджетников на 2022 год утвержден на федеральном уровне и составит 13 617 рублей, что на 6,4% выше действующего.

ТОЛК