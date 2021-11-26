Горняк22: В алтайских МФЦ стала популярной услуга распечатки сертификата о вакцинации

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Не у всех жителей Алтайского края есть учетная запись на портале «Госуслуги» и возможность скачать электронный сертификат о вакцинации. Они могут воспользоваться услугами МФЦ

В Алтайском крае набирает популярность услуга распечатки сертификата о вакцинации в МФЦ. Так, за прошедшую неделю ей воспользовались более 8,5 тысяч человек, сообщает «Вести22»

Оказалось, что далеко не все жители края могут воспользоваться электронным сертификатом, поэтому помощь МФЦ в этом вопросе стала актуальной.

«Услуга очень популярна. И чтобы избежать очередей, в Барнауле в филиале на проспекте Ленина, 6 открыто восемь специальных окон, которые предоставляют эту услугу», – сказала замдиректора МФЦ Алтайского края по правовым вопросам Алена Кашлева.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно без предварительной записи прийти в МФЦ с полисом, СНИЛСом и паспортом. В учреждении заверили, что вся процедура занимает не более десяти минут.

Кроме того, если у человека есть учетная запись на портале «Госуслуги», он может самостоятельно распечатать сертификат в уголке электронного правительства – нужно лишь вспомнить пароль.

Ранее сообщалось, что из-за возросшего спроса на эту услугу в МФЦ стали скапливаться очереди.

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