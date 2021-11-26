Горняк22: Десятибалльные пробки сковали заснеженный Барнаул к концу рабочего дня

Пробки. Зима Фото: pexels.com

В Барнауле 25 ноября господствует непогода: дождь, снег, метель и гололед. Из-за этого в городе образовались глобальные пробки

Вечером 25 ноября в Барнауле наблюдаются пробки в максимальные десять баллов. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс Карты».

Пробки. Барнаул Фото: Яндекс Карты

Так, традиционно в конце рабочего дня в городе встали проспекты Ленина, Красноармейский, Строителей (особенно в районе вокзала). Также движение затруднено на проспекте Социалистическом по направлению из центра города. Многие попытались уехать домой по лице Челюскинцев, где заметен «багровый» затор.

Ситуация в спальных районах почти аналогичная. Улица Попова и Малахова практически обездвижены. На Павловском тракте и в районе улицы Власихинской также стоит транспорт.

Кроме того, на шоссе Ленточный бор в районе пересечении с улицей Власихинской произошло ДТП, что еще больше усугубило дорожную обстановку.

Также затор виден на Солнечной Поляне в районе пересечения с улицей Энтузиастов.

Ранее сообщалось, что на трассах в Алтайском крае 25 ноября отмечена практически нулевая видимость. С утра в городе также скопились тотальные пробки.

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