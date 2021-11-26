Горняк22: Как проходит Черная пятница в России и в других странах

"Черная пятница". Шоппинг Фото: Фото: pixabay.com

Только раз в году бывают самые большие скидки на все товары и услуги. И это — Черная пятница. Рассказываем, когда начнутся глобальные распродажи и как их проводят в разных странах

История Черной пятницы

Каждый год в пятницу после праздника Дня благодарения стартует знаменитая акция Черная пятница. Это день самых больших скидок и распродаж, главный праздник всех шопоголиков. Об этом сообщает портал calend.ru.

Термин «Черная пятница» появился в 1966 году в Филадельфии. По одной из версий, день назвали так из-за пробок на дорогах, которые возникали после Дня благодарения. По другой – название произошло из-за способа ведения бухгалтерской отчетности в этот день.

Черная пятница в России

Шоппинг. Покупки. Девушка Фото: pixabay.com

В Россию Черная пятница пришла в 2010-х годах и проводилась совершенно в другие даты. Лишь со временем продавцы в нашей стране синхронизировались со всем миром. Об этом пишет «КП».

В нашей стране акция длится несколько дней. В 2021 году она проходит с 25 по 28 ноября.

Многие магазины начинают проводить Черную пятницу с начала ноября и сами устанавливают ее сроки. Считается, что так они просто пользуются узнаваемостью бренда, а к международной акции это никак не относится.

Как проходит «Черная пятница» в Америке

Покупки. Шоппинг. Телефон Фото: Фото: pixabay

Все американцы с нетерпением ждут это громкое событие весь год. Они считают это время лучшим для приобретения подарков к Рождеству.

Владельцы магазинов в США никогда заблаговременно не завышают цены на товары, чтобы снизить их в определенное время. Черная пятница в этой стране поистине самый ожидаемый день, и они просто не могут позволить себе так поступать. Об это пишет портал shopoglot.com.

Самые популярные покупки в этот день – дорогая техника, например, ноутбуки или телевизоры. На втором месте электронные гаджеты, а на третьем одежда.

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