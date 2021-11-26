Горняк22: Кому нужно молиться 26 ноября: народные приметы на Ивана Златоуста

Зима. Дорога. Лес Фото: Pexels

В этот день на Руси зима полностью вступала в свои права, а наши предки просили злое божество, чтобы оно сильно не морозило землю

26 ноября отмечается народно-христианский праздник «Златоуст». По-другому его называют «Иоанн Златоуст», «Осенние зяби», «День святителя Иоанна Златоуста». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 26 ноября

Считалось, что в этот день зима вступает в свои законные права. В это время все живое засыпало, животные прятались в глубокие норы, а люди без особой необходимости не выходили из своих домов.

Наши предки верили, что мороз – это злое божество Зюзя. 26 ноября они просили его сильно не бушевать и не морозить землю.

В этот день молились Иоанну Златоусту о суде над обманщиками. Правильная молитва могла вывести любой обман на чистую воду и оградить от него человека.

С 26 ноября начиналась пельменная пора. Так как устанавливались крепкие морозы, то все начинали заготавливать пельмени. Их лепили всей семьей, а иногда даже совместно с соседями.

Народные приметы 26 ноября

Если идет дождь – это сулит богатый урожай в следующем году.

Угли в печи тлеют ярко – будет ненастная погода.

Порывистый ветер затихает только к вечеру – в ближайшие дни можно ожидать потепления.

Звезды мерцают ярко – жди снежной и ветреной погоды.

Днем началась снежная буря – ночью будет мороз.

Деревья покрылись инеем – будет урожайный год.

Снег падает крупными хлопьями – будет легкий мороз.

Пельмени Фото: pixabay.com

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ТОЛК