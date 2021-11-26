Горняк22: Что за праздник Всемирный день отказа от покупок и что нужно делать

Шоппинг. Покупки. Девушка Фото: pixabay.com

Ежегодно в конце ноября многие люди в различных странах мира на сутки отказываются от любых покупок, чтобы напомнить себе о чрезмерном потреблении

История Всемирного дня отказа от покупок

День отказа от покупок в Северной Америке отмечают сразу после Дня благодарения, в последнюю пятницу ноября, а в Европе – в последнюю субботу.

Праздник-акцию придумали в Америке в 1992 году, его инициатором стал канадский журналист Калле Ласн. Он считал, что причина финансового кризиса кроется в культуре избыточного и бездумного потребления. Об этом пишет портал calend.ru.

Всемирный масштаб акция приобрела в 2001 году. Помимо США, Канады и Мексики к ней присоединились 55 стран, а позже и еще 10 государств.

Что нужно делать во Всемирный день отказа от покупок

Деньги. Карта Фото: pixabay.com

Чтобы поучаствовать в акции нужно всего лишь отказаться от любых покупок ровно на 24 часа. Активисты придумали для нее специальный девиз: «Ради мира на земле ничего не покупай!».

В этот день устраивают мирные демонстрации в торговых центрах, а также показывают антирекламные ролики.

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