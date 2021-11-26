Горняк22: Когда День морской пехоты 2021 и как с ним поздравлять

Бутылка. Море. Океан Фото: Pexels

Первыми высаживать десант с кораблей придумали англичане еще в 17 веке. А в России морскую пехоту сформировали спустя несколько десятилетий из экипажа корабля «Орел»

День морской пехоты 2021: дата и история

В 2021 году День морской пехоты в России отмечают 27 ноября, сообщает «Календарь событий».

В этот день в 1705 году император Петр I издал указ о создании первого в России «полка морских солдат».

Морская пехота ‑ это высокомобильный род береговых войск ВМФ России, пишет РИА Новости. Морских пехотинцев готовят для ведения боевых действий в составе морских, воздушных, воздушно‑морских десантов, а также для обороны военно-морских баз, островов, пунктов базирования и береговых объектов.

Морская пехота считается одним из самых элитных родов Вооруженных сил, уточняет RG.RU.

За время существования морской пехоты 113 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы и 22 – Героями России.

Поздравления с Днем морской пехоты

С Днем морской пехоты поздравляю,

Праздник вся Россия отмечает!

Пусть твое здоровье будет крепким,

Радость жизни пусть не меркнет.

Пусть бои кончаются победой,

На душе пускай сияет лето!

Исполняются пускай твои мечты:

Наилучшего достоин ты!

Шампанское. Бокал Фото: Pixabay

Поздравляю тебя, морпех! Пускай впереди тебя ожидает успех. Пускай твой внутренний маяк всегда указывает верное направление в жизни! Всегда храни в сердце веру, честь, героическое мужество, любовь к родине и своим близким. Я верю, ты справишься с любыми штормами судьбы!

В этот день морской пехоты

Пожелаю всем бойцам

Увлекательной работы

Мощной храбрости в сердцах.

Никогда не падать духом,

Честь и совесть сохранить

И в опасные минуты

Свою землю защитить!

Морские пехотинцы — гордость вооруженных сил России. Ваши мужество, стойкость, отвага известны всему миру. Вы всегда достойно справляетесь со всеми боевыми задачами. В День морской пехоты мы желаем вам легкой службы, новых побед, мира и добра в семье!

Источник поздравлений

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