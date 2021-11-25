Горняк22: Водителя общественного транспорта судят за кражу денег с карты подростка

Банковская карта. Фото: pixabay.com

По словам следователей, мужчина своими действиями причинил значительный ущерб потерпевшему. Как оказалось, подросток самостоятельно заработал деньги на подработках

В Бийске 57-летний водитель общественного транспорта предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты 17-летнего подростка, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в августе обвиняемый нашел банковскую карту. После этого он несколько дней расплачивался ей в магазине, так как карта имела функцию бесконтактной оплаты. Он потратил 4,5 тысячи рублей и выкинул ее, побоявшись, что его найдут.

Мужчина признал вину. Против него возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Толк» сообщал, что бийчанин едва не зарезал полицейского, который должен был доставить его в отдел полиции. Мужчину подозревали в краже. Сотрудник полиции нашел обвиняемого в доме сожительницы и потребовал поехать с ним. В ответ на это мужчина достал нож и попытался на него напасть.

ТОЛК