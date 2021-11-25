Горняк22: Пьяный сотрудник СК насмерть сбил двух дорожных рабочих

Полиция Фото: pixabay.com

По словам очевидцев, тела рабочих разорвало на части – автомобиль ехал на скорости под 200 км/ч. Предположительно, водитель был пьян

23 ноября в Тюмени 34-летний замначальника следственного отдела насмерть сбил на BMW двух дорожных рабочих, сообщает РИА Новости.

Стало известно, что ДТП произошло на объездной возле ТЦ «Остров». По предварительным данным, мужчины чистили снег и переходили дорогу в неположенном месте. На участке были выставлены дорожные знаки и мигающие лампочки, которые предупреждали о дорожных работах.

В результате аварии они скончались на месте. Одному из пострадавших был 61 год, возраст второго пока устанавливают, на вид ему около 30-35 лет.

В региональном следкоме подтвердили, что ДТП совершил сотрудник следственного комитета. Против него возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ. Предположительно, полицейский сел за руль пьяным. Данные алкотестера показали 1,38 промилле.

Ранее стало известно, что у Ксении Собчак потребовали 2 млн долларов после смертельного ДТП в Сочи. Об этом заявил бывший муж погибшей. По его словам, он заподозрил телеведущую во лжи. До этого мужчина отказывался от любых компенсаций от звезды.

ТОЛК