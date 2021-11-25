ГОРНЯК22 26.11.2021
Общество

Горняк22: Трудинспекция расследует гибель рабочего на заводе «Алтай-Кокс»

Горняк22
15 часов Ago

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Рабочий упал с высоты во время своей смены. Сейчас на предприятии работает спецкомиссия, которая выясняет причины случившегося

В Алтайском крае проводится расследование гибели рабочего на предприятии «Алтай-Кокс», сообщает Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Алтайском крае и Республике Алтай.

В ведомстве уточнили, что 13 ноября машинист электровоза выполнял работу по гидроочистке тушильной башни от шлама и упал с высоты. От полученных травм он скончался в больнице.

На следующий день работодатель создал комиссию, которая начала расследование ЧП. Сейчас комиссия работает на предприятии – проводит допросы, изучает документацию, устанавливает причины и обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Барнауле рабочий стройки погиб при обрушении кирпичной стены.

ТОЛК

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