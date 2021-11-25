Горняк22: У больных коронавирусом детей начали появляться новые симптомы

Коронавирус. Дети болеют Фото: pexels.com

Врачи порекомендовали прививать детей от гриппа. По их мнению, прививки в целом позволят «натренировать» иммунитет и организм легче перенесет даже коронавирус

В России у больных коронавирусом детей начали фиксировать новые симптомы: воспаление слизистых, боль в суставах и сыпь, сообщает URA.RU.

«Появился воспалительный синдром, которого раньше не было. Сыпь на фоне лихорадки, кашель, повышенная температура, которая не сбивается, боль в суставах, воспаление слизистых. Клиника похожа на гастроэнтериты, когда есть боль в животе, жидкий стул», – рассказала врач Светлана Ларионова.

Она также отметила, что вакцинированные от гриппа дети легче переносят вирусные инфекции. У них реже появляются осложнения, которые приводят к пневмониям и бронхитам.

По словам врио директора департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сигидаева, теперь в стране много больных коронавирусом детей.

«В соседних регионах есть дети на ИВЛ. Нужно обучать иммунную систему адекватно отвечать. У ребенка иммунная система может отвечать двумя путями – ребенок постоянно болеет или вакцинация», – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что главврачи ковидных госпиталей пригласили Шукшину, Кинчева и других противников вакцинации от коронавируса в красную зону. По мнению медиков, после того как антипрививочники своими глазами увидят ковидных пациентов и последствия, которые может вызвать коронавирус, они, возможно, изменят свое отношение к вакцинации.

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