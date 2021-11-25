Горняк22: Девелоперы прогнозируют остановку жилищного строительства в Барнауле в 2024 году

Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

Девелоперы в Барнауле озвучили топ самых острых проблем, которые грозят полной остановкой жилищного строительства через пару лет. Среди них — нехватка земли и денег

Девелоперы прогнозируют остановку высотного жилищного строительства в Барнауле и Алтайском крае. По их опасениям, это может произойти уже в 2023-2024 году. Виной тому проблемы, которые не находят решений уже много лет. Их в очередной раз озвучили на экспертном совете «Менеджер года – 2021» по строительству, прошедшем в ИД «Алтапресс» 23 ноября.

«Отдайте нам землю»

Самая злободневная – это отсутствие земель. В этом году не прошло ни одного аукциона, на которые бы выставлялись площадки под застройку.

«Похоже, их не будет и в последующие два года, пока не откорректируют нынешний генплан. А эта работа продлится до июня 2023 года. Плюс процедура утверждения, и мы получим 2024 год», – пояснила гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович.

Застройщикам совместно с властями удалось ввести в оборот лишь два крупных земельных участка в районе аэропорта. Однако пока остается под вопросом, будут ли их делить на мелкие кварталы и отдавать в работу местным игрокам или же запустят федерального крупного девелопера для освоения всей территории сразу.

«Участки поставлены на кадастровый учет. Общая площадь свыше 900 га, но из них ограничений нет только на 360 га. На основании концессионных соглашений здесь будут применяться механизмы комплексной застройки. Мы убеждаем федеральный центр, что возможности наших застройщиков ограничены, и выставить такой большой объем – значит, отдать какому-то чужому крупному застройщику. Конечно, подходить надо поэтапно, формировать и разыгрывать участки частями», – пояснил заместитель главы регионального министерства строительства Игорь Спивак.

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Председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин вступил в спор, заявив о том, что обращаться в Дом.рф бесполезно. Надо выходить на Правительство РФ и просить, чтоб эту землю отдали краю, в лучшем случае – Барнаулу. Соответствующее письмо уже давно собирались отправить, но его до сих пор нет.

«Эти переговоры будут идти еще 2-3 года. Ресурсовики пока не понимают, как прокладывать туда коммуникации, за чей счет. Если бюджету Алтайского края на это выдадут какой-то инфраструктурный кредит, это будет решение вопроса. Я предлагаю выйти еще раз на губернатора, чтоб он подготовил письмо в правительство», – пояснил он.

Спивак возразил: федеральный центр не будет передавать эти участки муниципалитетам. Он предложил выходить с соответствующей законодательной инициативой, но это может занять 5 лет и больше.

Вся надежда на генплан

Мишустин выразил надежду, что в рамках разработки новой версии генплана земля в городе найдется. Но это будет не раньше 2023 года. А пока в регионе резко падает объем строящихся квадратных метров. Сейчас в работе у отраслевых компаний – 800 тыс. кв. метров многоквартирного жилья в совокупности (три года назад показатель доходил до 1,2 млн кв. метров).

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Также стремительно сокращается и число вновь закладываемых объектов. В текущем году в Барнауле выдано лишь 18 разрешений на строительство многоквартирных домов. Для сравнения, в 2020-м их было 21, а несколько лет назад примерно – по 50 в год.

«Как мы и прогнозировали, следующий год мы еще выполним план по сдаче, а в 2023-2024 годах что мы будем вводить в эксплуатацию, непонятно», – сетует Мишустин.

Зинаида Герасимович напомнила еще об одной проблеме. С начала этого года вступил в силу закон о комплексном развитии территорий. Он позволяет провести реновацию ветхого частного сектора и освоить пустые поля.

У правительства благие цели – это делается для того, чтобы девелоперы не могли строить точечно объекты в поле без необходимой инфраструктуры или «ставить свечки» на застроенной территории, нагружая коммуникации, не рассчитанные на такие мощности.

Но на деле получилось по-другому – подходящих для комплексного развития не застроенных территорий в генплане Барнаула не оказалось вообще. Кроме квартала 2012 (за ТЦ «Метро»).

Деньги закончатся

Собственник компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов тоже заявил, что к 2023-2024 году высотная застройка в городе остановится. И назвал еще одну причину. Девелоперы, которые сейчас не работают на деньги дольщиков, вынуждены тратить все свои оборотные средства. А они скоро закончатся.

«Денежки-то нам не разрешают аккумулировать. Получилось так, что не мы за счет банков строим, а они у нас на шее сидят потихоньку и процент свой получают. Фактически это приватизация строительной отрасли. До 2024 года продержимся, а к 2025 году в какой извращенной форме будет вестись строительство, неизвестно», – пояснил он.

В городах края уже сейчас строительство многоквартирных домов остановилось. Уже много лет нигде, кроме Новоалтайска, Заринска и Бийска, высотки не возводят, напомнил Мишустин.

«Проектное финансирование банки там не дают и не дадут, потому что низкая рентабельность. А по старым правилам тут единичные объекты завершают. В Новоалтайске местный застройщик на свои средства работает. Вы представляете, что такое строить полностью за свой счет? В большинстве стран это делается на кредиты. Неизвестно еще, чем у нас такие стройки закончатся», – сказал эксперт.

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