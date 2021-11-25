ГОРНЯК22 26.11.2021
Общество

Горняк22: В Новосибирской области поезд насмерть сбил женщину

Горняк22
15 часов Ago

Поезд. РЖД Фото: pixabay.com

В транспортной полиции напомнили, что железная дорога – объект повышенной опасности и переходить железнодорожные пути нужно только в строго установленных местах

В Новосибирской области 64-летняя женщина погибла на перегоне станций Сокур-Мошково, сообщает пресс-служба МВД на транспорте по СФО.

Стало известно, что пострадавшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом. В какой-то момент женщина поскользнулась и упала.

Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.

Ранее в Алтайском крае грузовой поезд сбил и протащил «девятку». От автомобиля осталась лишь груда металла. В машине в момент аварии находился только один водитель. Его тело нашли на ж/д путях. В МВД рассказали, что ДТП произошло около поселка Ягодного.

ТОЛК

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