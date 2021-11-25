ГОРНЯК22 26.11.2021
Общество

Горняк22: Шквалистый ветер и «снежный» дождь ожидаются в Алтайском крае

Горняк22
15 часов Ago

Снег. Погода. Ветер. Метель. Зима Фото: Анна Меньшикова, Толк

В ближайшие дни в Алтайском крае резко поменяется погода – тепло сменится похолоданием, а в некоторых районах пройдет снег с дождем

Синоптики заявили об ухудшении погодных условий в Алтайском крае в ближайшие дни, сообщает ЦГМС по региону.

Так, в течение дня 25 и ночью 26 ноября в регионе ожидается снег, местами мокрый. В некоторых районах вероятно выпадение снега с дождем и налипание мокрого снега.

Температура днем составит -3…+2 градуса, местами потеплеет до +8. Ночью в регионе ожидается -5…-10.

Кроме того, жителей региона ждут гололед, метели, усиление ветра до 27 м/с, а также снежные заносы.

Ночью 26 ноября в Алтайском крае ожидается похолодание до -20 градусов. Днем обещают -9…-14 градусов.

Ранее сообщалось, что 23 ноября в Барнауле разбушевался ветер – перевернул остановки и сорвал рекламные плакаты. Также проблемы с видимостью были на трассе.

ТОЛК

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