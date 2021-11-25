Горняк22: 25 ноября в Бийске почти в 30 многоэтажках отключат горячую воду и отопление

Душ. Горячая вода Фото: pexels.com

Под отключение в Бийске попадут почти 30 многоквартирных домов. В это время рабочие будут устранять неисправность на сетевом трубопроводе в тепловой камере

25 ноября в Бийске отключат отопление и горячую воду из-за ремонтных работ и устранения дефекта на трубопроводе, сообщает пресс-служба СГК.

«Температура на улице составит от 0 до + 4 градусов. Во время ремонта мы будем следить за температурой воздуха в отключенных домах. Приносим извинения за неудобства, – рассказали в пресс-службе.

Отключение горячей воды и отопления запланировали с 9.00 до 15.00 в следующих домах:

улица Мухачева, 200, 222/1, 222/3, 222/2, 226/1, 226/2, 228/2, 228/3, 228/4, 230/2, 230/3, 230/6, 232, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 234;

переулок Коммунарский, 29, 31, 31/1, 33, 35, 37, 39;

переулок Муромцевский, 2;

улица Согренная, 21.

Ранее жители Барнаула задали неудобные вопросы ресурсовикам об отопительном сезоне. Сибирская генерирующая компания провела прямую линию по вопросам теплоснабжения города. По словам экспертов, ежегодно к ним поступают вопросы, которые они не в состоянии решить, так как проблемы находятся в зоне ответственности управляющих компаний.

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