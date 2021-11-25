Горняк22: В Алтайском крае за сутки умерли 30 больных коронавирусом, заболели 530

Коронавирус. Лечение. Лекарства. Фото: pixabay.com

4 648 коек для ковидных больных развернули в Алтайском крае, из них на сегодняшний день свободно 898 мест. Всего в госпиталях находятся 3 520 человек

530 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Общее число зараженных в регионе на 24 ноября достигло 100 902 человек, среди них 8 193 – дети в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

30 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки, все скончались непосредственно от инфекции. Всего за пандемию в регионе умерли 6 997 больных.

В крае сейчас 781 тяжелобольной коронавирусом, из них подключены к аппаратам ИВЛ 292 человека.

Выздоровели от коронавируса за сутки 564 человека. Общее число переболевших – 71 918.

На утро 24 ноября в крае вакцинируются 986,3 тыс. человек. Из них 814 тыс. полностью вакцинированы (поставлены два компонента вакцины или однокомпонентная).

Новые случаи за сутки

Барнаул – 124,

Бийск – 42,

Заринск – 26,

Рубцовск – 24,

Усть-Калманский район – 23,

Славгород – 19,

Алейск – 17,

Локтевский район – 14,

Первомайский и Романовский районы – по 13,

Камень-на-Оби, Алейский и Третьяковский районы – по 12,

Ребрихинский район – 11,

Залесовский и Немецкий национальный районы – по 10,

Заринский, Мамонтовский, Поспелихинский и Топчихинский районы – по 9,

Павловский и Угловский районы – по 8,

Завьяловский район – 7,

Волчихинский, Крутихинский, Михайловский и Шипуновский районы – по 6,

Бийский, Благовещенский, Кытмановский и Тальменский районы – по 5,

Новоалтайск, Ключевский, Косихинский и Родинский районы – по 4,

Кулундинский, Рубцовский, Тогульский, Троицкий, Хабарский и Чарышский районы – по 3,

Калманский, Каменский, Целинный и Шелаболихинский районы – по 2,

ЗАТО Сибирский, Табунский и Усть-Пристанский районы – по 1.

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