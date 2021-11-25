Горняк22: В Алтайском крае за сутки умерли 30 больных коронавирусом, заболели 530
Коронавирус. Лечение. Лекарства. Фото: pixabay.com
4 648 коек для ковидных больных развернули в Алтайском крае, из них на сегодняшний день свободно 898 мест. Всего в госпиталях находятся 3 520 человек
530 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Общее число зараженных в регионе на 24 ноября достигло 100 902 человек, среди них 8 193 – дети в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
30 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки, все скончались непосредственно от инфекции. Всего за пандемию в регионе умерли 6 997 больных.
- В крае сейчас 781 тяжелобольной коронавирусом, из них подключены к аппаратам ИВЛ 292 человека.
- Выздоровели от коронавируса за сутки 564 человека. Общее число переболевших – 71 918.
- На утро 24 ноября в крае вакцинируются 986,3 тыс. человек. Из них 814 тыс. полностью вакцинированы (поставлены два компонента вакцины или однокомпонентная).
Новые случаи за сутки
Барнаул – 124,
Бийск – 42,
Заринск – 26,
Рубцовск – 24,
Усть-Калманский район – 23,
Славгород – 19,
Алейск – 17,
Локтевский район – 14,
Первомайский и Романовский районы – по 13,
Камень-на-Оби, Алейский и Третьяковский районы – по 12,
Ребрихинский район – 11,
Залесовский и Немецкий национальный районы – по 10,
Заринский, Мамонтовский, Поспелихинский и Топчихинский районы – по 9,
Павловский и Угловский районы – по 8,
Завьяловский район – 7,
Волчихинский, Крутихинский, Михайловский и Шипуновский районы – по 6,
Бийский, Благовещенский, Кытмановский и Тальменский районы – по 5,
Новоалтайск, Ключевский, Косихинский и Родинский районы – по 4,
Кулундинский, Рубцовский, Тогульский, Троицкий, Хабарский и Чарышский районы – по 3,
Калманский, Каменский, Целинный и Шелаболихинский районы – по 2,
ЗАТО Сибирский, Табунский и Усть-Пристанский районы – по 1.