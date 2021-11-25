Горняк22: Барнаульцы негодуют из-за вечной пробки на пересечении трех дорог

Пробка Фото: Барнаул22

Горожане уже не первый год жалуются на сложную транспортную обстановку на данном участке. Автомобилисты беспокоятся, что во время реконструкции моста у Нового рынка ситуация усугубится

Жители Барнаула жалуются на пробки в районе транспортной развязки на пересечении улицы Советской Армии, Павловского тракта и проспекта Строителей. Об этом сообщается в Barnaul22.

Так, жительница Барнаула Юлия Вострикова рассказала, что часто автомобильная пробка тянется от дома на улице Советской Армии, 71.

«Каждое утро пешеходы подвергают свои жизни опасности, так как поток едет непрерывно, невзирая на трамваи и пешеходные переходы, молчу уже о сигналах светофора», – рассказала она.

Горожане обеспокоены, что будет, когда закроют мост в районе Нового рынка. При этом недовольны ситуацией и сами жители этих улиц, которых беспокоят скопления машин под окнами.

Ранее сообщалось, что в Барнауле предложили ввести реверсивное движение на проспекте Строителей. Из-за ремонта моста в районе Нового рынка транспортные потоки неизбежно распределятся между другими магистралями города. Горожане отметили, что уже сейчас скапливаются ежедневные пробки на пересечении Павловского тракта и улицы Советской Армии.

ТОЛК