Горняк22: В Барнауле стали меньше нарушать масочный режим в транспорте

Рейд Фото: пресс-центр администрации Барнаула

В общественном транспорте Барнаула усилили рейды из-за роста числа заболевших. Специалисты подчеркнули, что горожане стали более ответственно относиться к ограничительным мерам

В Барнауле усилили рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, сообщает пресс-центр горадминистрации.

Так, 24 ноября сотрудники Роспотребнадзора и администрации города проверяли транспорт на остановке «Гостиница Барнаул». По итогам рейда за несоблюдение антиковидных правил был составлен всего один протокол: на водителя маршрута №73. Среди пассажиров нарушителей не выявили.

При этом проверяющие отметили снижение числа нарушителей масочного режима. Специалисты уверены, что это положительно скажется на эпидобстановке.

Напомним, что в Алтайском крае действует масочный режим. За нарушение режима существуют штрафы: на граждан – от 15 до 40 тысяч рублей, должностным лицам – от 50 до 150 тысяч рублей, юридическим лицам – от 200 до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

В прошедшие выходные сотрудники администрации и полицейские выявили в кальянной Cuba, барах Podrebro и «Бульваръ» нарушения санитарных ограничений. На нарушителей составили административные материалы.

ТОЛК