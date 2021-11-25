Горняк22: В Алтайском крае открыли восемь новых скотобоен

Скот. Животные. Коровы Фото: pexels.com

Ранее фермеры пожаловались, что в Алтайском крае не хватает боен. Вскоре власти отчитались, что в регионе начали открываться новые пункты

С 1 ноября в Алтайском крае заработали восемь новых пунктов по забою скота, сообщает Управление ветеринарии Алтайского края.

Так, новые точки появились в Павловском, Чарышском, Тюменцевском, Мамонтовском и Михайловском районах, в Алейске и Барнауле. Всего по состоянию на 23 ноября в крае работает 183 бойни.

Запрет на продажу «домашнего» мяса в Алтайском крае действует с 11 ноября – с этого времени местное управление ветеринарии перестало выдавать сопроводительные документы на мясо скота, забитого на личных подворьях, для продажи делать это можно теперь только на бойнях.

Ранее в крае звучали призывы отложить введение новых правил из-за того, что не во всех районах есть спецплощадки. Кроме того, уже осуществляется прогноз о подорожании мяса на прилавках. На некоторых рынках возник дефицит такой продукции – производители приостанавливают поставки в надежде на отмену решения. Появляются сведения о продажи свежего мяса фермерами «с колес».

Позже председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии регионального заксобрания Сергей Серов заявил, что жители с одобрением отнеслись к введенным мерам.

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