Горняк22: Минздрав зарегистрирует «детскую» вакцину от коронавируса 24 ноября

Вакцина Фото: pixabay.com

Решение, ставить прививку от коронавируса или нет, будут принимать родители и сами дети. Сегодня вакцина будет официально зарегистрирована

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания заявила, что минздрав 24 ноября зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет, сообщает РИА «Новости».

Она напомнила, что прививки несовершеннолетним будут проводить с согласия родителей и самого ребенка, и лишь при достижении 15-летия.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь поручил правительству подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет. Он отметил, что решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным, пишет «Говорит Москва».

Также Голикова в ходе совещания заявила, что заболеваемость ковидом за неделю в стране снизилась на 6,1%, а коечный фонд сократился на 11%, однако пока уровень смертности среди больных остается высоким. По словам зампреда правительства, новый подъем заболеваемости неизбежен, поэтому нужно срочно создать коллективный иммунитет. В этом случае прививаться можно будет лишь один раз в год.

Также Голикова сообщила, что у переболевших сертификат должен действовать в течение года, а не шести месяцев, и при одобрении президента период активности документа будет продлён.

Ранее сообщалось, что в России у больных коронавирусом детей начали фиксировать новые симптомы: воспаление слизистых, боль в суставах и сыпь.

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