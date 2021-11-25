Горняк22: Штормовой ветер, снег и метели пришли в Алтайский край 25 ноября

Снег Фото: Анна Меньшикова

Непогода вернулась в регион и принесла сильный ветер, осадки и метели. Уже к выходным в крае похолодает, ночью ожидается до -25 градусов

Штормовое предупреждение передали синоптики в Алтайском крае на сутки 25 ноября и день 26 ноября. В этот период ожидаются сильный ветер, снег, метели, а затем похолодание, сообщает ЦГМС региона.

Днем 25 ноября ожидается -3…+2, а по югу до +3…+8 градусов. Также в этот день пройдут умеренные, а местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега с дождём, возможны метели. На дорогах сохраняется сильная гололедица, снежные заносы. Ветер подует юго-западный, с порывами до 25-27 м/с.

В Барнауле около 0…+2 градусов. Ожидаются снег, мокрый снег, временами сильные осадки, метель. На дорогах гололедица и снежные заносы. Ветер юго-западный, 12-17 м/с.

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