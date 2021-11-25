Горняк22: «Ни пройти, ни проехать»: дети алтайских сел рискуют жизнью, добираясь до школы

Мост Фото: Алтайское отделение КПРФ

Жители двух алтайских сел написали коллективные обращения в правительство края с просьбой восстановить мосты, по которым их дети ходят в школы

Жители поселка Березовка Красногорского района и села Карабинка Солтонского района не первый год бьют тревогу по поводу состояния мостов через реки, которые разделяют населенные пункты. По ветхим конструкциям родители вынуждены водить в детей в школы и детсады, каждый раз рискуя жизнью.

«По нему еще Шукшин ездил»

Как рассказал «Толку» житель села Березовка Василий Князев, мост через одноименную реку, разделяющую населенный пункт, был построен еще в советское время. Тогда за его техническим состоянием следили местные совхозы и колхозы, но после их развала он оказался никому не нужен: конструкцию не передали на баланс ни сельсовету, ни району, ни краю.

Со временем мост разрушился. Сейчас по нему, со слов сельчан, не то что не может проехать автотранспорт – ходить страшно.

«До 1986 года дорога до моста и сам мост были федеральными. По ней еще даже Шукшин ездил. После перестройки – все это стало безхозяйным. Страшно за детей, которые по нему идут в детский сад и школу. Все сгнило, в любой момент обвалится. Пока беда не случится, никто не почешется, – высказался Василий Князев.

«Мягко скажем – не надежный»

В администрации Красногорского района пояснили, что знают о проблеме. Как высказался глава муниципалитета Андрей Вожаков, мост действительно «мягко скажем, не надежный». Он уже обращался с этой проблемой в минстрой Алтайского края.

«Мы каждый год из бюджета района выделяем средства, чтобы содержать конструкцию в более-менее рабочем состоянии. Но понимаем, что нужно строить мост заново. Таких денег пока нет. Ищем варианты», – рассказал глава района.

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Один из вариантов – участие в программе местных инициатив, когда выделяют деньги из краевого, федерального, местного бюджетов, а также при участии средств местных жителей проводят капремонт или строительство важных для муниципалитета объектов.

«Это реальный выход из ситуации, но проблема в том, что жители села должны принять общее решение. Тех, кто живет за речкой, этот мост не волнует. А тех, кому он нужен – всего 36 домов. В любом случае, проблему решать надо. Такой опыт в районе есть, но нужно время», – заверил Князев.

Он добавил, что похожие безхозяйные мосты были в селах Тайна и Макарьевка.

«Там ситуация еще хуже была. Если в Березовку есть подъезд, пусть в обход за 3 км, то в эти населенные пункты ни скорая помощь, ни пожарные машины проехать не могли. Я прекрасно понимаю жителей Березовки. Если бы сам там жил, тоже возмущался. Но, поверьте, ищу варианты, чтобы решить проблему», – отметил глава Красногорского района.

«Пока не рухнет»

Похожая ситуация сложилась в селе Карабинка Солтонского района. Мост через реку Неня в свое время строил местный совхоз, но после развала предприятия и многочисленной смены собственников он так же, как и в Березовке, оказался никому не нужен.

«Он просто разваливается. Арматура, решетки – все сгнило. Жители села скидываются каждый год, чтобы подлатать, но это не спасает. Толку нет», – рассказал местный житель Сергей Аброськин.

Мост через реку Неня в Солтонском районе. Фото: Алтайское отделение КПРФ

За переправой, по его словам, находится порядка 70 домов. Живет много пожилых людей, к которым в случае необходимости скорой помощи приходиться ехать в обход за 10 км.

«А зимой так вообще не добраться. И никому дела нет. Пока кто-то не рухнет с этого моста, никто и не пошевелится», – возмущен Сергей.

В администрации Солтонского района также пояснили, что в курсе проблемы, что уже направляли запрос в минтранс региона. Пока никакой конкретики нет, также как и средств в местном бюджете, чтобы построить новый мост.

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