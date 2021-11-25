ГОРНЯК22 26.11.2021
Общество

Горняк22: Школы алтайского района закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Горняк22
15 часов Ago

Урок математики. Школа. Доска Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

В Республике Алтай растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. В связи с этим власти приняли решение закрыть некоторые «зараженные» учебные заведения

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в школах Майминского района Республики Алтай приостановили учебный процесс, говорится в сообщении администрации района.

Так, с 22 по 29 ноября закрыты на карантин все три средние школы Маймы, школы Кызыл-Озека, Подгорного и Карасука.

Кроме того, с 25 ноября по 2 декабря закроют школы в Верх-Карагуже и Алферово. В остальных учебных заведениях района ведется ежедневный мониторинг посещаемости.

Сейчас 1 110 (26%) школьников района болеют ОРВИ. Заболеваемость растет также среди дошкольников, педагогов и воспитателей.

Ранее учебный процесс был приостановлен в школах Горно-Алтайска и в других муниципалитетах региона.

ТОЛК

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