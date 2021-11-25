Горняк22: Дорожная техника борется с последствиями залпового снегопада в Барнауле

Уборка снега Фото: barnaul.org

Сейчас снегопад в городе продолжается, и в ближайшие сутки синоптики обещают усиление ветра, метель, дождь, гололед и снежные заносы

В Барнауле в ночь на 25 ноября выпала почти половина месячной нормы осадков – 12,4 мм, сообщает пресс-центр горадминистрации.

Ночью на дорогах Барнаула работали 106 единиц снегоуборочной техники. В первую очередь техника расчищала дороги по маршрутам движения общественного транспорта. Посыпать и прометать дороги выпустили 27 комбинированных дорожных машин и пескоразбрасывателей, которые израсходовали 437 тонн песчано-соляной смеси. На тротуарах работали 11 тракторов со щетками.

Из города вывезли около трех тысяч кубометров снега. В городе очистили проспекты Ленина, Строителей, Социалистического, участки улиц Островского, Г.Исакова, Солнечная Поляна, Северо-Западной, Жасминной, Хлеборобной, Энтузиастов, М.Горького, Партизанской, Гоголя, 80-й Гвардейской Дивизии.

Днем дороги будут чистить в усиленном режиме. Для этого задействуют до 89 единиц техники, в том числе 27 единиц наемной. Для посыпки и прометания дорог выведут 13 комбинированных дорожных машин и пескоразбрасывателей. На расчистке тротуаров заняты 16 единиц техники. 116 дорожных рабочих вручную очищают от снега, посыпают песком подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.

Работа по уборке снега ведется также в пригородных поселках. Сейчас фронтальные погрузчики и тяжелые тракторы повышенной проходимости К-700 направлены для расчистки маршрутов школьных и городских автобусов в поселки Власиха, Октябрьский, Лесной, Затон, Черницк, Мохнатушка, Ягодное, Казенная Заимка.

Автомобилистов призвали по возможности отказаться от личного транспорта и с пониманием отнестись к дорожной обстановке.

Ранее сообщалось, что утром 25 ноября в Барнауле скопились девятибалльные пробки.

ТОЛК