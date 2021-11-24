Горняк22: «Титов Арену» накажут за рекламу шоу Меладзе и Лепса

Дворец Спорта. Титов Арена Фото: Виталий Барабаш

В ходе рассмотрения ситуации распространитель самостоятельно устранил нарушение, в связи с чем предписание ему не выдавали, отметили в ФАС

УФАС в Алтайском крае намерено возбудить административное дело против барнаульской «Титов Арены» за нарушения при рекламе концертов Валерия Меладзе и Григория Лепса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На экране, размещенном на фасаде спорткомплекса, транслировалась реклама зрелищных мероприятий, однако в ней не было указано возрастное ограничение», – пояснили в антимонопольной службе.

Здесь напомнили, что «возрастное кодирование» предусмотрено для защиты детей от негативной информации.

Компании грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что барнаулец пожаловался в ФАС на нежданный звонок от Димы Билана.

ТОЛК