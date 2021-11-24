Горняк22: Сильный ветер в Барнауле переворачивает остановки и срывает щиты

Остановка Фото: Толк

Ранее синоптики передали двухдневный штормовой прогноз в Алтайском крае. Ожидается, что ветер и снег стихнут к утру 24 ноября

В Барнауле днем 23 ноября в результате непогоды произошло уже несколько ЧП. Сильный ветер со снегом, которые наблюдаются в краевой столице, пока не утихают.

Как сообщил «Толку» один из читателей, днем во вторник на Павловском тракте ветер опрокинул остановочный павильон. Инцидент произошел в районе остановки «Кондитерская фабрика» по направлению из центра города.

Кроме того, на улице Энтузиастов порывы ветра сорвали с рекламного билборда плакат с надписью: «Вакцинация спасет твою жизнь».

Напомним, на 23 ноября алтайские синоптики прогнозировали снег с дождем и ветер до 30 м/с на всей территории края. К 24 ноября ожидается -3…+2 градуса, небольшой снег и ветер 4-9 м/с (местами до 18 м/с).

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