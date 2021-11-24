Горняк22: Летевшая из Сибири женщина внезапно умерла в самолете

Самолёт Фото: pixabay.com

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу подчеркнули, что в произошедшем не было никаких криминальных следов

19 ноября 58-летняя пассажирка умерла на борту самолета, который летел из Омска в Санкт-Петербург, сообщает «РЕН ТВ».

Известно, что женщине стало плохо во время полета. Члены экипажа на протяжении часа оказывали ей экстренную помощь, пока самолет не приземлился в питерском аэропорту.

Спасти женщину не удалось. К моменту посадки у пассажирки не прощупывался пульс. Прибывшие медики констатировали смерть.

Предположительно, умершая была гражданкой Германии и проживала в Ганновере. Точную причину ее смерти установят эксперты, сообщает «БК55».

Ранее «Толк» сообщал, что летевший в Москву самолет аварийно сел в новосибирском аэропорту. По предварительной информации, у «Боинга-737» возникли проблемы в работе механизации крыла. Перед посадкой он совершил более 20 кругов над городом, вырабатывая топливо.

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