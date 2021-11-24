Горняк22: Проект алтайского бюджета между чтениями прибавил 10 млрд рублей

Бюджет Фото: алтайское региональное отделение "Единой России"

Власти добавят денег на выплату заработных плат, социальных пособий, на реконструкцию дорог в Барнауле и на помощь местным властям

Между первым и вторым чтениями проект бюджета региона изменился так, что его доходная часть выросла на 6,7 млрд рублей, а расходная – и вовсе на 10,3 млрд, сообщает пресс-служба АКЗС, где прошло заседание рабочей группы.

Общий объем доходов прогнозируется в сумме 140,9 млрд рублей (в первом чтении – 134,2 млрд). Из них собственные – 68,1 млрд, поступления из федерального бюджета – 72,8 млрд.

Общий объем расходов – 151,3 млрд рублей (в первом чтении – 141 млрд рублей).

Дефицит возрастет на 3,5 млрд – до 10,3 млрд.

За счет чего выросли расходы?

По словам Данила Ситникова, главы регионального минфина, есть несколько источников:

дополнительное распределение трансфертов из федерального бюджета,

безвозмездные поступления, в том числе инфраструктурные кредиты,

рост собственных доходов на 266 млн рублей.

На что повысят расходы?

Повышение заработных плат бюджетникам так называемых НЕуказных категорий – с 1 января на 6,4%, а с 1 октября – на 4% (+986 млн рублей).

Индексация социальных выплат на 4%: ветеранам труда Алтайского края, реабилитированным, труженикам тыла, детских пособий, регионального маткапитала.

Дополнительная финансовая помощь городам и районам, в том числе: субсидии на выплату зарплат из-за повышения МРОТ, для участия в программах переселения из ветхого и аварийного жилья, на покупку угля, на поддержку горэлектротранспорта. Общая сумма не называется, на сбалансированность местных бюджетов добавили 300 млн рублей.

Финансирование проекта «Формирование комфортной городской среды» – 209,9 млн рублей, это на 100 млн больше, чем в текущем, по данным «Единой России».

Средства на антитеррористическую защищенность учреждений образования – 400 млн рублей, по данным лидера фракции «Справедливая Россия – За правду» Александра Молотова.

Питание школьников начальных классов – плюс 58,9 млн рублей, также по информации справедливоросса.

Санаторно-курортное лечение медиков – это направление, по данным партии власти, также «прибавит» в финансировании, но сумма не называется.

Компенсация при подключении газа по программе социальной догазификации – 250 млн, по данным эсера.

Строительство, реконструкция и ремонт дорог в Барнауле – рост более чем на 500 млн до 938,9 млн.

Проект поддержки местных инициатив – плюс 75 млн рублей.

ТОЛК