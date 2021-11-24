Горняк22: Депутатам АКЗС закрыли допуск на сессию без QR-кода

Депутаты АКЗС Фото: Виталий Барабаш

Третья сессия нового созыва АКЗС пройдет в Парламентском центре в пятницу, 26 ноября. На ней рассмотрят более 30 вопросов, в том числе проект закона о краевом бюджете

Допуск депутатов на третью сессию Алтайского краевого заксобрания будет возможен только при наличии QR-кода или свежего ПЦР-теста. Распоряжение об этом 22 ноября подписал спикер АКЗС Александр Романенко, сообщает пресс-служба законодательного органа.

«В день фракций и сессии – 25 и 26 ноября – допуск в здание Парламентского центра будет осуществляться при наличии документов, удостоверяющих личность, и действующего QR-кода», – говорится в сообщении.

При отсутствии справки депутаты должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа до посещения заксобрания, уточнили в пресс-службе.

Не исключено, что попасть на сессию смогут не все народные избранники. Так, к концу октября в заксобрании были привиты всего около 40% парламентариев. По последним сведениям АКЗС, число вакцинированных и переболевших сейчас составляет около 70%.

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