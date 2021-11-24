Горняк22: Алтайские семьи жалуются на невыплату детского кешбэка

Лагерь "Соснячок" Фото: Анна Камалова

Региональные чиновники подтверждают обоснованность отказа, ссылаясь на постановление правительства РФ. Документ указывает, что возврат не возможен в случае компенсации из средств бюджета

В Алтайском крае семьи детей, которые оформили путевку в оздоровительный лагерь до 25 мая и воспользовались региональной субсидией, жалуются на отказы в получении обещанного Путиным кешбэка. Один из постов об этом публикует сообщество «Барнаул 22».

«Пришло два отказа, потому что часть средств (на путевку – прим.ред) была выделена из местного бюджета, хотя всем, кто оплатил после 25 мая, этот факт не учитывали и деньги вернули», – написала многодетная жительница Барнаула Ирина.

В комментариях подписчики подтверждают, что чиновники отказывают им в выплате по этой же причине. Под постом появился и комментарий краевого Минобра – в ведомстве подтвердили обоснованность таких отказов, сославшись на постановление правительства РФ от 11.06.2021 № 906.

«Получатель не вправе претендовать на получение выплаты в случае, если стоимость туристской услуги полностью или частично оплачена за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.. когда оплата стоимости туристской услуги произведена до 00 часов 00 минут по московскому времени (включительно) 25 мая 2021 года», – уведомили здесь.

О невозможности воспользоваться программой на таких условиях родители алтайских школьников говорили еще летом – по их словам, в других регионах такой проблемы нет.

15 июля тогдашний министр образования Алтайского края Максим Костенко сообщал, что ведомство обратилось в Минпросвещения РФ с просьбой смягчить условия программы, но о конкретных решениях известно так и не стало.

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