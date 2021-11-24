Горняк22: На Алтае педофил получил 15 лет колонии за насилие над шестилетней дочерью

Ребенок Фото: pixabay.com

О произошедшем стало известно, когда сестру с братом изъяли из семьи — в реабилитационном центре девочка рассказала обо всем воспитателям

В Алтайском крае суд отправил за решетку 30-летнего мужчину, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей шестилетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

События развернулись в одном из сел Бийского района. По данным ведомства, педофил неоднократно надругался над девочкой, это происходило в те моменты, когда матери ребенка не было дома. О произошедшем стало известно, когда девочку с 11-летним братом изъяли из семьи – пострадавшая рассказала обо всем воспитателям реабилитационного центра.

Кроме того, выяснилось, что мужчина систематически избивал своего сына-школьника.

Обвиняемому назначили 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Толк» сообщал о том, что жителя алтайского села обвиняют в надругательстве над пятилетней падчерицей.

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