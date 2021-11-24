Горняк22: В Барнауле до февраля перекроют участок улицы Матросова

Дорога. Автомобили. Дорожная пробка Фото: Фото: pixabay.com

Этот участок автомобилисты часто выбирают, чтобы добраться из центра города в спальные районы без пробок. Сейчас их попросили сменить маршрут

В Барнауле на два месяца ограничат движение на отрезке улицы Матросова. Об этом сообщил пресс-центр администрации города.

Речь идет об участке от улицы Антона Петрова до улицы Советской Армии – движение транспорта здесь закроют по всей ширине с 1 декабря до 1 февраля.

Уточняется, что мера необходима для проведения работ по дальнейшей модернизации канализационного коллектора №15.

«К сожалению, у нас нет возможности избежать перекрытия проезжей части, поэтому просим барнаульцев отнестись к проводимым работам с пониманием и выбирать пути объезда», – обратился к горожанам главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при движении и, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда.

Ранее «Толк» рассказывал о том, как в Барнауле готовятся к реконструкции моста у Нового рынка.

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