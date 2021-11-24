Горняк22: Подрядчик на проектирование корпуса АлтГУ назвал смешными подозрения в его адрес

Проект нового корпуса АлтГУ Фото: "Архи Групп"

Глава компании «Архи Групп» Андрей Суртаев рассказал, что сотрудничает с вузом на совершенно законных основаниях со времени строительства новых общежитий университета

Разработчики проекта нового корпуса АлтГУ учтут только объективную критику, а членам градосовета, которые отправили его на доработку, подготовят разъяснения, рассказал «Толку» Андрей Суртаев, глава компании-подрядчика «Архи Групп». Он считает бессмысленными рассуждения на тему нужности нового корпуса, особенно со стороны некоторых представителей градосовета, которые меняли генплан города и не нашли другого места для такого здания. А подозрения СМИ относительно какой-то его связи с руководством вуза и особых условиях аукциона на разработку проекта считает смешными.

«Никто не умер»

Напомним, 10 ноября градосовет рассмотрел проект 12-этажного нового корпуса госуниверситета и отправил его на доработку. У экспертов возникли вопросы относительно озеленения, эксплуатируемой кровли, дорожной ситуации и т. д.

«Наша позиция такова: по замечаниям, указанным в протоколе заседания градосовета, мы подготовим разъяснения», – сказал Суртаев.

По озеленению. «Сейчас во дворе вуза есть заасфальтированные проезды, баки мусорные стоят, задний двор весь в асфальте. Так вот вся эта площадь пойдет под озеленение. Мы совершенно точно не ухудшаем ситуацию, а как минимум полностью компенсируем потери», – объяснил архитектор.

По крыше. «Это решение мы также сохраняем. Это концептуально, интересно, функционально. А вопрос строительных конструкций, которые вызвали сомнения у градосовета, не относится к его ведению. Мы умеем считать, проектировать – проходим по всем нормам. Мы же когда идем на главгосэкспертизу, наверно, понимаем, что делаем», – прокомментировал Андрей Суртаев.

По поводу возможной загруженности перекрестка пр. Социалистического и ул. Димитрова. «Площадь Сахарова и так периодически перекрывают – в общем, никто не умер. Общественный транспорт здесь не ходит. Большого скопления автомобилей здесь также не бывает. Я сам живу от этого места в двух минутах ходьбы, каждый день или езжу, или гуляю мимо этого перекрестка. Больших пробок там не бывает», – разъяснил разработчик.

Проект нового корпуса АлтГУ Фото: «Архи Групп»

Он напомнил, что для определения концепции и выбора главного архитектора проекта «Архи Групп» провела конкурс, «честный и открытый»:

«Многие члены градосовета и известные архитекторы там участвовали как проектировщики или члены жюри. Победила концепция, предложенная архитектором Александром Дерингом. Мы ее придерживаемся. Менять ее – значит обмануть 10 участников конкурса и 10 членов жюри, а также других людей, которые видели проект, голосовали за него в интернете. Любой проект, какой бы он ни был, найдет своих критиков, их сейчас много, гораздо больше, чем тех, кто что-то делает».

«Это же смешно»

Суртаев также прокомментировал публикацию ИА «Банкфакс», в которой сообщалось, что его компания в свое время готовила эскиз коттеджа для президента АлтГУ Сергея Землюкова в Ялте, а позже выиграла конкурс на проектирование корпуса.

Он рассказал, что взаимоотношения его компании с госуниверситетом начались с того времени, как вуз строил новое общежитие на ул. Червонной.

«Его представители обратились к нам, попросили откорректировать проект, так как с предыдущим подрядчиком не удалось до конца решить все моменты. Мы помогли. В убыток себе, кстати».

Затем компания выполнила еще несколько небольших контрактов по 44-му закону.

О частном проекте он высказался коротко: «Банкфакс» написал, что за 10 тыс. рублей ректору нарисовали эскизный проект коттеджа. А сколько он стоил несколько лет назад? Миллион?»

Конкурс по проекту нового корпуса АлтГУ был открытым, подчеркнул Суртаев, с прозрачными, четкими требованиями, соответствующими законодательству.

«Мы там точно никого не ущемили. В конкурсе, кроме нас, из Алтайского края никто не участвовал. Я звонил в «Алтайгражданпроект» накануне, интересовался, будут ли участвовать. Они говорили, что собираются. Но в итоге не заявились. Под нас точно не прописывались никакие требования. Какие они могли быть? Чтобы фамилия директора была на букву N? Это же смешно. Мы еще и снизились на 6 млн от первоначальной цены. У нас все школы в Барнауле проектирует «Алтайгражданпроект». Мы же в этом случае не говорим о коррупции, о том, что они с мэрией «пилят» деньги. Они просто на этом специализируются. Мы туда даже не вмешиваемся. Мы же специализируемся на жилье, каких-то других объектах. Спроектировали корпус для РАНХиГС, получилось. Решили попробовать с АлтГУ», – рассказал он..

Затем «Архи Групп» провела открытый конкурс проектов среди архитекторов: «Кто хотел – тот участвовал. Дали возможность всем. Было авторитетное жюри. Честно проголосовали. Какие вообще к этому могут быть вопросы?»

09 ноября, 10:18

Алтайский госуниверситет выкупил здание обанкротившегося вуза в Барнауле

Сделка купли-продажи состоялась в октябре, покупатель уже стал полноправным собственником четырехэтажного здания опустевшего вуза

«Корпус должен быть именно здесь»

По словам Суртаева, в целом любые дискуссии вокруг того, нужно ли строить на этом месте новое здание вуза, бессмысленны.

Он считает, что, во-первых, такое строительство – это прямые инвестиции в будущее города: «Тем более в новом корпусе, предположительно, разместится «Алтайбиотех», а это развитие одного из самых перспективных, стратегических направлений развития края – переработка сельхозпродукции».

Суртаев говорит: люди уезжают из края по нескольким причинам, среди которых главные – отсутствие возможности много зарабатывать или получать качественное образование.

«Но ни один человек не уезжает из-за того, что у него плохая квартира. При этом все совещания строительной отрасли посвящены возведению нового жилья».

Во-вторых, он напомнил, что за последние годы несколько раз меняли генплан – другого места для нового корпуса или кампуса в нем не нашлось. «При этом некоторые члены градосовета лично принимали участие в разработке нового генплана в силу своих должностей», – добавил архитектор.

«Новый корпус должен быть, и именно здесь – это предусмотрено генеральным планом, получены все исходные разрешающие документы», – резюмировал он.

В АлтГУ, напомним, объясняют необходимость строительства здания острым дефицитом площадей, которые вузу приходится арендовать. «Если мы построим через пять-шесть лет этот корпус, то обеспечим студентов требуемой площадью лишь на 75%. Остальные помещения нам снова придется арендовать и покупать», – рассказал градосовету президент АлтГУ Сергей Землюков.

Новое здание позволит разместить около 3 тыс. студентов. Здесь также предусмотрены лаборатории, центр деловых игр, специализированные библиотеки, учебные полигоны, медицинская комната, склад химреактивов, конференц-залы.

ТОЛК