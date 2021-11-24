Горняк22: В Камне-на-Оби без вести пропала женщина с двухлетним сыном в коляске
Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"
Женщина пропала с ребенком неделю назад. Волонтеры оперативно организовали поиски, однако пока они не дали никаких результатов
В Камне-на-Оби пропала 33-летняя Елена Симакова с двухлетним сыном Александром, сообщает «Лиза Алерт». Их местонахождение неизвестно с 17 ноября.Фото: Лиза Алерт
Приметы женщины: рост 168 см, нормального телосложения, волосы русые до плеч, глаза серые.
Одежда: зеленый пуховик, темные ботинки, белая шапка.
Известно, что ребенок находился в коляске.
Приметы мальчика: нормального телосложения, волосы светлые, глаза карие.
Одежда: темно-синяя куртка, черные ботинки, шапка черная с ушками.
Волонтеры просят всех, кто что-то знает о пропавших, позвонить по телефонам 112 или 8 (800) 700 54 52.
Ранее сообщалось, что в Барнауле пропала 50-летняя женщина в красной шапке.