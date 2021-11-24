Горняк22: В конце ноября на Землю неожиданно обрушились магнитные бури

Буря. Молнии. Гроза Фото: Pexels

В 20-х числах ноября началась магнитная буря, которая продолжается уже несколько дней. А ближе к концу месяца предстоит пережить еще один «солнечный удар»

Во вторник, 23 ноября, метеозависимые люди могут ощутить проблемы со здоровьем из-за магнитной бури, которая бушует с 20 ноября и завершается 23-го, пишет «Сибкрай.ru».

В конце ноября, по прогнозам, будет еще одна магнитная буря. Она начнется 27 ноября и закончится 30 ноября.

Однако эта информация – не точная. Дело в том, что геомагнитные возмущения связаны с явлениями, которые происходят на Солнце, и предсказать их с высокой точностью невозможно.

Чтобы легче пережить надвигающиеся ноябрьские бури, эксперты рекомендуют отказаться в эти дни от употребления спиртных напитков, не налегать на жирную, соленую и консервированную еду. Также следует избегать появления негативных эмоций и отказаться от тяжелой работы.

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