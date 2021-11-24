Горняк22: Для аварийной ТЭЦ Ярового закупят «золотой» уголь на 16 млн рублей

ТЭЦ Ярового Фото: скриншот видео телеканала "Толк"

Речь идет о марке угля СС – слабоспекающийся сортовой (СС орех), указано в документации. Итоги аукциона подведут 1 декабря

Администрация алтайского Ярового объявила о закупке угля для ТЭЦ города, где действует режим ЧС из-за проблем с отоплением. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Согласно этим сведениям, начальная максимальная цена контракта составила свыше 16 млн рублей, при этом власти планируют приобрести 1 380 тонн топлива марки СС.

Таким образом, цена за тонну товара составила 11,8 тысячи рублей – более чем в четыре раза выше тех цен, по которым уголь для местной ТЭЦ закупался ранее, и более чем двукратно превышает средние закупочные цены в других муниципалитетах, подсчитали журналисты.

Издание предположило, что выбор на «премиальное» топливо пал в связи с ЧП, произошедшим в начале ноября, когда зашлаковался котел №9. По официальной версии оборудование вышло из строя из-за некачественного угля.

Пока не известно, как долго теплоцентраль и мэрия Ярового смогут закупать такой дорогой уголь.

ТОЛК