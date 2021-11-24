Метель. Фото: "Толк"

Водитель опубликовал видео о погоде на трассе Барнаул – Рубцовск и призвал всех автомобилистов соблюдать предельную осторожность на дорогах

23 ноября на трассу Барнаул – Рубцовск обрушилась метель, из-за которой видимость на дороге сильно ухудшилась, сообщает Barnaul 22.

Автомобилист выложил в Сеть видео, на котором можно увидеть, что снег и порывы ветра затрудняют передвижение и скрывают встречные машины.

«Трасса Барнаул – Рубцовск. Будьте предельно осторожны на дорогах!», – написал он.

Ранее ГИБДД назвала опасные участки трасс в Алтайском крае. В регионе продлили штормовое предупреждение из-за дождя и мокрого снега с порывами ветра до 30 м/с. Юго-восточную часть края захватила непогода.

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