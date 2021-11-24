Горняк22: Обвиняемую в мошенничестве Марину Ракову отчислили из вуза за неуспеваемость

Марина Ракова Фото: instagram.com/mn_rakova

В официальной биографии бывшей чиновницы указано, что в 2002 году Марина Ракова получила диплом об окончании этого университета

Экс-замминистра просвещения РФ и уроженку Алтайского края Марину Ракову, которую обвиняют в мошенничестве, отчислили из МГТУ имени Баумана за неуспеваемость на первом курсе, сообщает «Рен-ТВ».

Стало известно, что Ракову – студентку факультета «Фундаментальные науки» – отчислили в 2001 году за академическую неуспеваемость и восемь задолженностей еще на первом курсе. Она не сдала три из четырех предметов и ни одного из пяти экзаменов специальности «прикладная математика» во втором семестре.

После этого экс-замминистра поступила в частное учебное заведение в Барнауле – Алтайскую академию экономики и права. Там она изучала юриспруденцию.

Факты биографии Марины Раковой и раньше вызывали сомнения у общественности из-за несовпадения дат. В открытых источниках было сказано, что экс-чиновница с 1989 по 2000 год училась в барнаульской гимназии №74 и участвовала в международных форумах, конкурсах. При этом там же было указано, что с 1998 по 2002 год она изучала фундаментальную математику в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В биографии также было указано, что Марина Ракова является автором 30 теорем в области классической планиметрии. Теперь эта информация также подверглась сомнению.

В 2015 году в Барнауле Марина Ракова попала в скандал, связанный с пристройкой у фасада одного из городских исторических зданий. Сооружение оказалось внешней лестницей в строящийся коворкинг-центр для краевых предпринимателей.

Тогда сообщалось, что пристройкой владеет Марина Ракова, которая тогда была общественным представителем Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Алтайском крае. По ее словам, строительство велось при содействии АСИ и администрации региона. При этом АСИ и власти опровергли свое участие в этой стройке, сообщает «Банкфакс».

Напомним, что Марину Ракову обвиняют в мошенничестве на более 50 млн рублей. По данным следствия, она пролоббировала выделение бюджетных денег в фонд, где было гендиректором. «Шанинка» была одним из подрядчиков фонда. Ректор вуза Сергей Зуев также находится под арестом. Сама Марина Ракова находится в СИЗО.

В ходе расследования следователи выявили еще один эпизод мошенничества. Предположительно, 12 работников минпросвещения РФ фиктивно трудоустроили в Институте общественных наук РАНХиГС.

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