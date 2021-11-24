Горняк22: Тысячу сибирских пихт незаконно срубили «черные лесорубы» у Телецкого озера

Пихта. Незаконная рубка Фото: Прокуратура по Республике Алтай

Мужчина уже имеет судимость за аналогичное преступление, но его это не остановило в погоней за финансовой наживой перед Новым годом

42-летнего жителя Горно-Алтайска обвиняют в незаконной рубке почти тысячи сибирской пихты. Ущерб, нанесенный лесному фонду Республики Алтай, приравнен к особо крупному размеру, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, с начала ноября мужчина и трое его подельников рубили хвойные деревья в урочище Узлек, недалеко от подъезда к Телецкому озеру.

Как позже признались задержанные, ёлки они рубили для дальнейшей продажи к Новому году. При этом спиливали все пихты – маленькие и большие, у которых срубали только верхушки.

Предполагаемый организатор незаконной рубки пытался скрыться, когда их за работой застали правоохранители. Однако чуть позже его нашли и задержали в Турочакском районе. Обвиняемого уже заключили под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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