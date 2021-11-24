Горняк22: Алтайский край перешагнул отметку в 100 тысяч заболевших коронавирусом

Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Всего в России сейчас 9,3 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии умерли 264 тысячи заразившихся. Привиты в стране 36,5% населения (95-е место в мире)

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 527 новых случаев заболевания коронавирусом. Такие данные 23 ноября передает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии число зараженных составило 100 372 человека, сред них 8 156 детей. За это же время выздоровели 71 354 человека, а умерли 6 967.

За эти сутки скончались 30 человек, в том числе 29 – от COVID-19.

В госпиталях на лечении сейчас находятся 3 557 человек, среди них 801 тяжелобольной, подключены к аппаратам ИВЛ – 298.

Прививаются на утро 23 ноября 977,6 тыс. жителей края.

Новые случаи инфекции

Барнаул – 146,

Бийск – 35,

Рубцовск – 27,

Алейск и Славгород – по 20,

Новоалтайск – 19,

Заринск – 17,

Змеиногорский район – 14,

Завьяловский, Михайловский и Родинский районы – по 13,

Кытмановский, Павловский, Поспелихинский и Усть-Калманский районы – по 12,

Алейский и Волчихинский районы – по 11,

Локтевский и Шипуновский районы – по 10,

Немецкий национальный и Третьяковский районы – по 9,

Яровое и Первомайский район – по 8,

Тогульский район – 7,

Ключевский и Кулундинский районы – по 6,

Калманский, Ребрихинский и Топчихинский районы – по 5,

Баевский, Мамонтовский и Романовский районы – по 4,

Благовещенский, Залесовский, Косихинский, Суетский и Троицкий районы – по 3,

Рубцовский район – 2,

Быстроистокский, Тальменский и Угловский районы – по 1.

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