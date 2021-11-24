Горняк22: В Барнауле суд закрыл кондитерскую «Лакомка» из-за ковидных ограничений
Пирожное Фото: pexels.com
Причиной стали выявленные в магазине нарушения требований краевых властей по профилактике новой коронавирусной инфекции
В Барнауле из-за антиковидных нарушений суд на 14 суток приостановил работу кондитерской «Лакомка» на улице Воровского. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.
«В ходе проверки Роспотребнадзора было установлено, что индивидуальным предпринимателем не организован дезинфекционный режим, отсутствовал «входной фильтр» с обязательным измерением температуры», – пояснили в ведомстве.
Уточняется, что в магазине также не установили оборудование для обеззараживания воздуха.
Это уже не первый случай в городе, когда организацию общепита временно закрывают из-за нарушений противоэпидемических требований. Так, ранее местный бар «Огонь и лед» приостанавливал работу уже дважды.