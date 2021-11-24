Горняк22: В барнаульских торговых центрах и барах ищут нарушителей антиковидных мер

Рейды в Барнауле Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

За прошедшую неделю в Центральном районе провели 31 рейд, проверили 260 объектов торговли и услуг. По итогам проверки выявили девять нарушений

В Барнауле продолжается проверка торговых центров, баров и клубов на соблюдение антиковидных ограничений, сообщает пресс-служба мэрии города.

В прошедшие выходные сотрудники администрации и полицейские выявили в кальянной Cuba, барах Podrebro и «Бульваръ» нарушения санитарных ограничений. Составлены административные материалы.

На прошлой неделе в Железнодорожном районе провели семь рейдов на 147 предприятиях торговли, общепита и бытового обслуживания. По итогам проверок специалисты выявили 12 нарушений, четыре из которых устранили на месте. По восьми нарушениям полицейские составили протоколы.

В Индустриальном районе сотрудники администрации и полицейские провели семь рейдов на 48 объектах. Всего выявили четыре нарушения. В прошедшие выходные в районе проверили соблюдение пропускного режима с QR-кодами.

10 рейдов провели специалисты администрации Ленинского района. Они обследовали 141 объект и обнаружили шесть нарушений, пять из которых устранили на месте. В Октябрьском районе провели 19 рейдов по 139 объектам и выявили 30 нарушений.

Ранее «Толк» сообщал, что в барнаульских магазинах снова ловили нарушителей антиковидных мер. За несоблюдение антиковидных мер магазинам могут выписать два штрафа. Под санкции могут попасть продавцы и сами ИП. Проверки в городских магазинах проводят под прикрытием. Если все устроено по правилам, в торговой точке даже не узнают, кем был их клиент.

ТОЛК