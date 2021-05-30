Горняк22: Юрий Пургин: «Куда ни посмотри — все стали писателями»

Почему Интернет не фетиш, а блогер — не журналист? Как в погоне за читателем поделили медиарынок электронные и печатные СМИ региона? Какие новости читают жители края и какой контент им вовсе не интересен? Об этом и многом другом наш сегодняшний разговор с генеральным директором ООО «Издательский дом «Алтапресс», профессором кафедры теории и практики журналистики АлтГУ Юрием Пургиным.

О запросах и ориентирах

— Юрий Петрович, в последние годы журналистика серьезно изменилась. Почти все редакции переориентировались на выпуск контента на цифровых платформах и кардинально изменили формат подачи материалов. Появляются новые технологии, коммуникации в области СМИ. Мир меняется, а мы за ним поспеваем?

— Изменения действительно серьезные. Сегодня даже непечатные СМИ осваивают Интернет. Мы видим истории, когда люди уходят во всемирную паутину, их жизнь становится целиком и полностью подчинена виртуальной реальности. Это запрос времени и ориентир для СМИ, чтобы перестраивать свою работу и меняться. Конечно, для нас это болезненные изменения. Теперь вся информация о жизни региона зачастую находится в социальных сетях. Читатель узнает о событиях непосредственно из блога губернатора, депутата, предпринимателя. Если СМИ не будут «подстраиваться» под новые реалии, то станут немодными, неинтересными, неперспективными. Постареют вместе со своей аудиторией.

— Подстраиваться – значит жертвовать своими интересами…

— Иначе нельзя. У этой новой виртуальной реальности две стороны медали. Одна заключается в том, что СМИ проигрывают социальным сетям в скорости подачи новостей. Другая сторона — доверия к новостям, возникающим в различных сообществах, крайне мало. Довольно редко они соответствуют действительности. И нам нужно отделять зерна от плевел, чтобы сообщать людям правду.

Второй вопрос касается релевантности информации. Если раньше информационный поток был дозированным, то теперь он бесконечный. Лента прошла — новость опустилась и исчезла с повестки дня. Вопрос информационных фильтров для редакции первичен. Каждый посетитель соцсетей находится в информационном пузыре, он видит, чем живут его друзья, знакомые, но не всегда понимает, что происходит вокруг. Редакция должна становится информационным фильтром, чтобы давать людям самое важное – объяснять им повестку дня.

Вокруг пузыря

— Что нужно современному читателю?

— Мир теперь потребляет информацию не линейно. Виртуальная реальность требует разных способов донесения информации, а не только собственно в текстовой форме. Я думаю, что текст не доминирует сегодня. Преобладает картинка, визуальное изображение. Да, с одной стороны, нам приходится подстраиваться под аудиторию, с другой — мы должны стать частью этого виртуального мира. Профессия журналиста становится мультимедийной, что не просто.

— Как развивается медиарынок края?

— У нас сложилась хорошая, плотная конкуренция, в которой за читателя борются государственные и частные СМИ: «Алтайская правда», «Алтапресс», «Сибирская медиагруппа», «Амител» и другие. Медиаконтент, который производится в регионе, представляет большой интерес, свидетельством чему является наша общая многомиллионная аудитория. Алтайские медиа постоянно находятся в ТОП-100 русскоязычных новостных СМИ по рейтингу Mail.ru и LiveInternet, что характеризует нас с хорошей стороны.

Такая их доля

— Как СМИ поделили аудиторию в крае?

— Многие читатели ушли в Интернет, но фетишизировать его не нужно. И не надо ставить крест на печатных СМИ. У нас есть прекрасные региональные издания и районные газеты, у которых своя преданная аудитория и достойный тираж. «Алтайская правда» не потеряла свой вес и долю влияния, «Свободный курс» тоже. Хотя мы сознательно сузили контент, рассчитывая на деловое сообщество. Но это очень активная, благодарная аудитория – те 5 % , которые меняют мир.

Немалой остается и доля телевидения. Если говорить в процентном соотношении, то на рынке доминирует Интернет, а второе место делят ТВ и печатная пресса. К сожалению, на федеральных каналах у регионального телевидения очень мало времени в сетке вещания, но это вовсе не значит, что наши журналисты не могут производить качественный, конкурентный продукт.

— Как вы относитесь к тому, что медиа заняты тем, как бы первым прибежать и выдать информацию, а там хоть трава не расти. При этом страдает качество, страдает читатель?

— Мне кажется, что это не журналистика, а просто медийная активность. К сожалению, такое встречается. В журналистике есть строгие критерии, один из которых — семь раз отмерь и один раз отрежь. По-другому нельзя. Действительно, иногда какую-то информацию необходимо выдать очень оперативно, но это не значит, что ее не надо проверять. По меньшей мере, это безответственно.

Из фаст-фуда — в ресторан

— Львиную долю регионального медиаконтента занимают информационные материалы. Аналитика встречается редко, а очерки и фельетоны исчезли вовсе. Чем это вызвано?

— Аналитические материалы требуют несравненно больших затрат по времени, чем новости и репортажи. А мы, к сожалению, находимся в непрерывном информационном фаст-фуде, из которого надо выходить и вовлекать читателя в ресторан. Именно поэтому «Свободный курс» решил перейти на журнальный формат, который позволяет более глубоко освещать разные темы. Что касается очерков, то и их время приходит. Только в новом формате. Они становятся мультимедийными. Истории о людях, если их грамотно подать, вызывают огромный интерес.

— Ориентир в общем контенте делается в основном на молодежь, но молодые вырастают, меняется их жизненная позиция. Не кажется ли вам, что ориентир все-же должен быть пошире что-ли?

— Не соглашусь. Думаю, что мы как раз мало работаем с молодежью. И она нас мало читает. С ней очень хорошо заигрывают социальные сети. Поэтому нужно вовлекать молодежь в нашу медийную среду. В качестве примера приведу замечательный проект «Газета в образовании», за который «Алтапресс» получил премию Правительства РФ. Мы пошли в школы и предложили учителям разных классов использовать газету в образовательном процессе. После завершения проекта провели исследование, которое показало, что дети изменились. Они разительно отличались от сверстников, потому что узнали, что происходит в жизни края, как он меняется, какие проблемы решает и так далее. Пока что в борьбе за молодых выигрывают соцсети. Чтобы ситуация изменилась, мало газеты «Сами». На медиарынке должны появиться «Алтайская правда», «Свободный курс» и другие средства массовой информации для молодежи.

«Это наша головная боль»

— Что вы думаете о блогерах. Вообще можно это направление назвать журналистикой?

— Блогерство – это по большей части не журналистика. Это самовыражение. Такая народная журналистика была во все времена, только у нее не было таких мощных каналов для распространения. Есть редкие блоги, которые ведут действительно интересные люди, в том числе и бывшие журналисты. Но блоги куда чаще ведут юные девы, которые рассказывают, как они накрасились, нарядились и сходили в ресторан. Такие посты к журналистике не имеют никакого отношения. К сожалению, писателями сейчас стали все, а журналистов — как были единицы, так и остались. Для нас с вами это профессия, которая требует огромной ответственности. А блогер описывает только то, что лично ему интересно. Его взгляд может быть красив, но он изначально узок.

— Как вы относитесь к «никам», когда люди делают комментарии анонимно?

— Это наша ежедневная головная боль. Журналистский материал можно легко испортить грубым комментарием. И таким образом вывести читателей на обсуждение, которое никакого отношения не имеет к статье. Скажу честно, когда-то «Алтапресс» был близок к тому, чтобы вообще закрыть комментарии, но мы на это не пошли. Нужно взаимодействовать с аудиторией, иметь обратную связь. Люди должны иметь право высказывать свое мнение здесь и сейчас. Лишать ее этого права, на мой взгляд, преступление. Другое дело, что надо воспитывать свою аудиторию, модерировать дискуссию.

Не точка, а путь

— Извечный вопрос: бывает ли независимая журналистика?

— «Алтапресс» был независимым изданием и остается таковым. Его учредители – бывшие журналисты «Алтайской правды». Для нас первична сама журналистика, а остальное – вторично. Хотя многие мне говорят, что независимой журналистики не бывает. Есть рекламодатели, власть. Да, конечно. Но главная наша зависимость – от читателя. Независимость – это некий путь, а не точка в пространстве. Если ты его выбрал, значит, верен своей профессии.

— «Алтапресс» по-прежнему сотрудничает с «Синдикатом-100», куда входят независимые региональные и федеральные издания?

— Мы вошли в объединение, но фактически не принимали участие в его деятельности. И сегодня не принимаем. Когда планировалось создание синдиката, то говорили о темах, которые будут интересны аудитории в нашем регионе. Изначально предполагалось, что медиаконтент будем готовить совместно. А по факту наша повестка абсолютно не совпадала с той, что в синдикате. Я говорю об этом с сожалением, потому что сам по себе проект мог бы быть очень интересным. Но он стал однобоким, политизированным. Я считаю, что права журналистов должны защищать профессиональные отраслевые организации: Союз журналистов России, Альянс независимых региональных издателей и другие. В работе таких организаций мы принимаем посильное участие.

Алтайская правда