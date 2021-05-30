Горняк22: С начала года должники-алиментщики из Алтайского края заплатили свыше 215 млн рублей

С начала года в Алтайском крае взыскано с неплательщиков алиментов более 215 млн рублей. Для этого применялись различные меры воздействия: ограничение на выезд за границу и права управления автомобилем, привлечение к административной и уголовной ответственности.

За 5 месяцев текущего в службе судебных приставов Алтайского края находилось порядка 22 тыс. исполнительных производств алиментного характера. С неплательщиков было взыскано свыше 215 млн. руб.

Чтобы заставить нерадивых родителей вспомнить о своих обязанностях, судебные приставы-исполнители ограничивали выезд должника за пределы страны. В результате этих мер было взыскано более 4 млн. руб. Благодаря ограничению на управление транспортными средствами погашена задолженность по алиментам в размере 34,4 млн. руб.

В 2021 году возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении 959 должников, а также уголовные — 457. В рамках применения уголовно-правового воздействия взыскано более 500 тыс руб., сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.

Алтайская правда