Горняк22: Ветер со снегом и слякоть ожидаются в Алтайском крае 24 ноября

Снег. Похолодание Фото: pexels.com

Снегопады, по прогнозу синоптиков, останутся в регионе до конца недели. При этом к выходным ожидается похолодание до -18 градусов по ночам и -9 днем

Днем 24 ноября в Алтайском крае температура воздуха составит -3…+2 градус. Местами в этот день пройдет небольшой мокрый снег, снег, также возможны метели, гололед. Скорость юго-западного ветра – 4-9 м/с, с порывами до 18 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в среду около -1…-3 градуса. Осадков не ожидается. На дорогах сохранится сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

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