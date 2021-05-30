Горняк22: Во Вьетнаме выявили новый штамм коронавируса

Власти Вьетнама считают его гибридом британского и индийского штаммов коронавируса. Отмечается, что вирус быстрее распространяется и передается.

По данным Минздрава Вьетнама, этот новый гибрид – сочетание британского и индийского штаммов. В ведомстве уверены, что его появление отразилось на росте заболеваемости в стране, несмотря на принятые эпидемиологические мероприятия, утверждает РБК.

За последние сутки в стране диагностировали 87 случаев заражения ковидом. С начала пандемии здесь заразились 6657 и умерли 47 человек.

Алтайская правда